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財產申報／王定宇配偶欄空白 證實已離婚

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王定宇近期再爆緋聞。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇近期再爆緋聞。圖／聯合報系資料照片

監察院今天公布最新一期財產申報資料，民進黨立委王定宇在去年11月1日所申報的資料中，配偶欄空白，證實已離婚。此外，另申報有存款181萬餘元，2筆位於台南市土地，2輛汽車與1筆儲蓄險。

王定宇近期再捲入桃色風波，據鏡週刊報導，王定宇疑與43歲名媛劉怡萱過從甚密，早在去年初就與劉怡萱往來密切，此次被媒體拍到2人在去年12月底，一起開車回女方台北住處，王手提大包小包、以帽子和口罩簡單變裝，還熟稔地按電梯樓層上樓，顯非首次前往。直到隔日中午，2人才再次現身，王定宇還在臉書發文偽裝自己早起工作。此後媒體又陸續拍到王進出女方南北豪宅過夜，舉動熟絡宛如住戶。

王定宇表示，已於去年2月底跟太太協議離婚，並於去年8月份完成身分證換證，雙方平和且仍為朋友，至於周刊報導的新對象，大家是朋友，兩個單身的人做任何事情，不傷害別人、不違反法律，大家都是成年人了，各自對自己行為負責。

王定宇說，沒有婚外情，他和太太已經完成離婚手續，目前前妻仍然在服務處協助公務，連領新的身分證也是前妻去領取的，他對其非常感謝，並非婚內出軌情形。

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