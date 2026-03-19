韓稱CHINA（TAIWAN） 我反擊 林佳龍：相信有效果 不擔心影響韓客旅台

外交部長林佳龍今（19日）在立法院外交及國防委員會專案報告前接受媒體訪問，談到我國反制南韓在電子入境卡系統中稱呼我國為「CHINA（TAIWAN）」一事，他說，我方已經做好準備，也告知南韓政府，他相信會有一些效果，此外，不用擔心這會影響韓國旅客到台灣觀光，因台韓人民友好。

南韓政府在電子入境卡系統的出發地及下一目的地欄位，稱呼我國為「CHINA（TAIWAN）」，交涉無果。外交部昨天說，經跨部會協調，自本月起，依雙邊對等原則，將我國外僑居留證中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」，我方要求韓方在月底前回覆，若沒有獲得正面回應，將會進一步在「台灣電子入國登錄表」相關欄位對韓國的標示採取相應作為。

林佳龍表示，南韓外交部已回應會正視這個問題，也會展開諮商，我方刻正等待韓方回覆，會持續交涉，也會給對方時間；台韓關係在產業、觀光和文化交流均良好，希望南韓政府正視台灣民意，政府間的交涉將秉持對等和尊嚴，希望促進台韓友好關係的發展。

有意見認為，我國反制南韓將影響南韓對台觀光和文化活動。林佳龍說，即使是南韓方面的民意，都支持「台灣就是台灣」，希望南韓政府能從善如流；他說，不用擔心這會影響韓國民眾到台灣旅遊。