陸委會：2024年共諜案起訴64人 中共計畫培植是2021年3倍

立法院內政委員會今辦首場國家安全法修法公聽會，陸委會送抵立院的書面報告表示，根據國安局統計，2024年因共諜案起訴人數計64人，是2021年的三倍多，顯示中共積極在台灣內部有計畫的培植力量，藉以擴大共諜網絡，取得我方重要機敏資訊。本次政院提案版本可強化「網路數位空間」中涉國安維護。

陸委會表示，中共長期利用台灣民主自由環境進行分化與滲透，其手段包含情報蒐集、技術竊取與發展共諜組織等工作，嚴重威脅國家安全與社會安定。中共相關行動最終目的就是要侵略台灣、消滅中華民國。為落實總統於去年提出的五大國安及統戰威脅與十七項因應策略，各機關應全面檢視並完善相關法令，必要時提出相關修正案，共同捍衛國家主權、守護自由民主。

陸委會指出，根據國安局統計，2024年因共諜案起訴人數計64人，是2021年的三倍之多，滲透管道包含黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等5大管道，透由拉攏、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等4大手法，對我國人進行吸納，顯示中共積極在台灣內部有計畫的培植力量，藉以擴大共諜網絡，進一步取得我方重要機敏資訊。

陸委會表示，雖政府已於2020年完成「國安五法」修正，但實務偵審仍面臨相關問題，如法律構成要件規範有所不足、司法實務偵審過程認定不易，或是判決結果不足以收嚇阻之效等，均有待相關法制進一步完備。

陸委會表示，現行法對於「發展組織」者定有處罰機制，只是對於「參與組織」者缺乏明確規範，行政院版提案增訂參與組織之不法行為態樣，可提前精準切斷滲透鏈。另當前國安已不再侷限於實體邊界。隨著數位技術、社群媒體與經濟滲透之交互作用，政府有必要補強民主防衛機制，避免境外敵對勢力利用網路便利性，在台灣境內進行分化與統戰。本次行政院提案版本可強化「網路數位空間」中涉及國家安全部分維護。

陸委會說明，鑒於公政公約第20條第1項規定，任何鼓吹戰爭之宣傳，應以法律禁止。參照該公約第11號一般性意見，聯合國人權事務委員會認為，上開禁止措施與該公約第19條規範之言論自由權完全相容，行使該權利同時伴隨著特殊之義務及責任。該委員會並認為為使該公約得充分發揮效力，應立法明確指出其所描述宣傳行為違反公共政策，並規定違反時制裁措施。

陸委會表示，本次修法目的之一在履行國際公約義務，透過增訂網路服務提供者的協力義務，建立「快速反應、依法下架」機制，防止敵對勢力利用台灣的言論自由來瓦解民主體制。面對中共複合式壓迫與灰色地帶干擾，維護國家安全已非單一機關之責，更需全體國人與社會各界凝聚高度共識，共同支持法律制度的與時俱進。