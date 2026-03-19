快訊

獨／日本有360間分店！人氣「屋台壽司」將登台 台灣1號店地點曝光了

台股月線保衛戰開打！台積電開低報1,875元 大盤一度急殺逾500點

陸客沒了沒差！2月訪日外國人創新高 「台灣增加率贏南韓」

聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會：2024年共諜案起訴64人 中共計畫培植是2021年3倍

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會今辦首場國家安全法修法公聽會。記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會今辦首場國家安全法修法公聽會。記者張曼蘋／攝影

立法院內政委員會今辦首場國家安全法修法公聽會，陸委會送抵立院的書面報告表示，根據國安局統計，2024年因共諜案起訴人數計64人，是2021年的三倍多，顯示中共積極在台灣內部有計畫的培植力量，藉以擴大共諜網絡，取得我方重要機敏資訊。本次政院提案版本可強化「網路數位空間」中涉國安維護。

陸委會表示，中共長期利用台灣民主自由環境進行分化與滲透，其手段包含情報蒐集、技術竊取與發展共諜組織等工作，嚴重威脅國家安全與社會安定。中共相關行動最終目的就是要侵略台灣、消滅中華民國。為落實總統於去年提出的五大國安及統戰威脅與十七項因應策略，各機關應全面檢視並完善相關法令，必要時提出相關修正案，共同捍衛國家主權、守護自由民主。

陸委會指出，根據國安局統計，2024年因共諜案起訴人數計64人，是2021年的三倍之多，滲透管道包含黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等5大管道，透由拉攏、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等4大手法，對我國人進行吸納，顯示中共積極在台灣內部有計畫的培植力量，藉以擴大共諜網絡，進一步取得我方重要機敏資訊。

陸委會表示，雖政府已於2020年完成「國安五法」修正，但實務偵審仍面臨相關問題，如法律構成要件規範有所不足、司法實務偵審過程認定不易，或是判決結果不足以收嚇阻之效等，均有待相關法制進一步完備。

陸委會表示，現行法對於「發展組織」者定有處罰機制，只是對於「參與組織」者缺乏明確規範，行政院版提案增訂參與組織之不法行為態樣，可提前精準切斷滲透鏈。另當前國安已不再侷限於實體邊界。隨著數位技術、社群媒體與經濟滲透之交互作用，政府有必要補強民主防衛機制，避免境外敵對勢力利用網路便利性，在台灣境內進行分化與統戰。本次行政院提案版本可強化「網路數位空間」中涉及國家安全部分維護。

陸委會說明，鑒於公政公約第20條第1項規定，任何鼓吹戰爭之宣傳，應以法律禁止。參照該公約第11號一般性意見，聯合國人權事務委員會認為，上開禁止措施與該公約第19條規範之言論自由權完全相容，行使該權利同時伴隨著特殊之義務及責任。該委員會並認為為使該公約得充分發揮效力，應立法明確指出其所描述宣傳行為違反公共政策，並規定違反時制裁措施。

陸委會表示，本次修法目的之一在履行國際公約義務，透過增訂網路服務提供者的協力義務，建立「快速反應、依法下架」機制，防止敵對勢力利用台灣的言論自由來瓦解民主體制。面對中共複合式壓迫與灰色地帶干擾，維護國家安全已非單一機關之責，更需全體國人與社會各界凝聚高度共識，共同支持法律制度的與時俱進。

交互作用 國家安全 國安局 立法院 陸委會

延伸閱讀

再示警大陸民族團結進步促進法 陸委會：恐擴大處罰「不配合統一」

國安案件判決公不公開無標準 台大教授林鈺雄：實務界還抄錯見解

法務部擬修離婚制度 放寬贍養費請求條件

回應民族團結進步法 陸委會：怎麼扣罪都可以

相關新聞

韓國瑜背房貸1865萬 「賣菜郎」等2項商標無法估價

監察院今天公布立法院長韓國瑜最新財產申報資料，與妻子李佳芬共申報存款837萬餘元、房貸則有1865萬餘元，另申報商標「賣菜郎 CEO 韓國瑜」及「韓國瑜標章」，皆無法估價。

訪美參眾議院 盧秀燕談軍購案：全球混亂 大家憂心

台中市長盧秀燕訪美行進入深水區，美東時間18日上午赴美國眾議院，拜訪國會台灣連線共同主席巴拉特等國會議員，會後表示，這次拜訪主要聚焦在國防預算議題，現在全球非常混亂，大家對全球區域安全的確非常憂心，也很迫切，美方給予了一些坦承的說明，她會適當傳達給國內。

絕不投降 柯文哲自嘲「最礙眼雜質」

台北地方法院審理京華城案，下周四（廿六日）一審宣判。民眾黨前主席柯文哲接受聯合報專訪時說，司法是國家最後一道防線，不能淪為執政者打壓反對黨的工具；他重砲批評台北地檢署騙票搜索、不正訊問，同時點名賴清德總統分裂國家，「要跟他說聲抱歉，我不會投降。」

韓稱CHINA（TAIWAN） 我反擊 林佳龍：相信有效果 不擔心影響韓客旅台

外交部長林佳龍今（19日）在立法院外交及國防委員會專案報告前接受媒體訪問，談到我國反制南韓在電子入境卡系統中稱呼我國為「CHINA（TAIWAN）」一事，他說，我方已經做好準備，也告知南韓政府，他相信會有一些效果，此外，不用擔心這會影響韓國旅客到台灣觀光，因台韓人民友好。

陸委會：2024年共諜案起訴64人 中共計畫培植是2021年3倍

立法院內政委員會今辦首場國家安全法修法公聽會，陸委會送抵立院的書面報告表示，根據國安局統計，2024年因共諜案起訴人數計64人，是2021年的三倍多，顯示中共積極在台灣內部有計畫的培植力量，藉以擴大共諜網絡，取得我方重要機敏資訊。本次政院提案版本可強化「網路數位空間」中涉國安維護。

【總編開箱】台獨金孫賴清德是不是誤解台獨之父李登輝？

賴清德總統日前說，國民黨政府來台後，對待台灣人民比殖民統治的日本還要差。還說，「這是為什麼，李登輝前總統跟日本東京都知事司馬遼太郎（註：賴錯用，是作家）特別提到『台灣人的悲哀』，原因就在這裡。」。被獨派封為台獨金孫的賴清德對台獨之父李登輝是不是誤會大了？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。