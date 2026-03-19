拜訪美國參眾議院　盧秀燕談軍購案：全球混亂 大家非常憂心

台中市長盧秀燕訪美行進入深水區，美東時間18日上午赴美國眾議院，拜訪國會台灣連線共同主席巴拉特等國會議員，會後表示，這次拜訪主要聚焦在國防預算議題，現在全球非常混亂，大家對全球區域安全的確非常憂心，也很迫切，美方給予了一些坦承的說明，她會適當傳達給國內。

盧秀燕指出，本次拜訪有兩大重點，第一是與巴拉特等國會台灣連線的議員會面，增進彼此情誼，第二是針對台美共同關心的議題，包括國家安全、亞太區域和平、關稅等等交換意見；台美之間必須鞏固關係，只要能夠見到面的對象，她都盡量把握機會傳達台灣內部的聲音。

關於軍購案，盧秀燕表示，台美共同利益是亞太區域安全與兩國家安全，大家都在太平洋上，太平洋地區安全就是共同的議題；現在全球非常混亂，前年至今爆發多場戰爭，大家對全球區域安全、各自國家安全或區域穩定非常憂心，也很迫切，軍購案議題的確在這次交流中占比相當重。

盧秀燕說，這兩天討論到軍購案的談話非常有建設性，收穫超出預期，感謝美方的接待與很多坦承的說明；她身為台灣的前立法委員，會把這方面的訊息，適當傳達給國內，更重要的是把台灣內部真實的聲音傳達過來，有很多資訊美方也是第一次聽到。

除了軍購案，很多美方人士關心關稅和經貿議題，盧秀燕表示，她將這方面台灣內部的想法，包含「希望稅率降低、不確定的狀況趕快結束」等等傳達出去；另外廣泛地交換了高科技發展的議題，尤其聚焦於無人機，除了戰爭還能用於生活上，相關產業如航太、機械和晶片都是台中強項。

盧秀燕強調，這次訪美行是她政治生涯中出訪任務最繁重的一次，可以說「三軌同時進行」，第一是城市外交，要做好和地方政府的會晤合作，第二是關心僑胞，和北美台灣商會聯合總會簽訂三合一綠色通道備忘錄，第三是找出時間討論經貿、安全、科技發展等議題。

盧秀燕說，以前擔任國會議員出訪，可能僅就自己委員會的業務交流，擔任市長時，主要和地方政府城市外交，這次則是三軌並進，行程一個接一個，但只要能達到成效、為國家人民做事，再累也沒關係。