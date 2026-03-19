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美威斯康辛州議會決議　強化互利夥伴關係

中央社／ 紐約18日專電

美國威斯康辛州參議院通過兩院聯合決議案，肯定台灣關係法對台美關係的重要性，支持推動台美洽簽雙邊貿易協定（BTA），持續維持台海和平與穩定，駐芝加哥辦事處長類延峰歡迎威州政府來台設立代表處。

駐芝加哥辦事處發布新聞稿指出，美國中西部繼印第安納州及愛荷華州通過友台決議案，威斯康辛州參議院17日無異議通過州參眾兩院第133號聯合決議案。決議案由威州參院友台連線共同主席湯姆西克（Cory Tomczyk）等8名參議員及17名眾議員共同提出，展現威州跨黨派對台灣的高度支持。

決議文指出，威斯康辛州與台灣自1986年締結姊妹州，雙方在貿易、教育、文化及觀光等領域交流密切。2026年適逢美國建國250週年及台灣總統直選30週年，也是雙方姊妹州關係40週年，這些重要里程碑象徵台美及台灣與威州雙方在民主制度與人民交流方面的深厚連結與共同價值。

威州議會重要時刻通過友台決議意義格外深遠，除彰顯雙方長年穩固互利的夥伴關係，並再次肯定台灣與美國及威州共享自由、民主、人權與法治等核心價值。

駐芝加哥辦事處長類延峰在決議文通過前會晤威州眾議院議長佛斯（Robin Vos）。他表示，決議為芝處工作區域內今年度第3個通過友台決議案的州議會，展現美國中西部對台灣支持持續升溫，深具指標意義。

類延峰指出，台灣與威斯康辛州長期維持密切互利合作關係，台灣是威州的亞洲第4大出口市場及第3大進口市場，台灣企業在威州投資超過11億美元，創造超過5100個就業機會。

他強調，威州擁有優質人才、位處五大湖區核心樞紐，具備深厚製造業基礎與完善基礎建設，與台灣產業發展具高度互補性。未來雙方在農業、製造業、科技創新及教育交流等領域合作潛力龐大，盼持續深化雙向投資與產業鏈結。歡迎威州政府未來來台設立代表處，拓展經貿合作與交流。

芝加哥 美國 威州 台美關稅

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