韓稱我CHINA（TAIWAN） 我反擊 韓僑居留證改稱「南韓」

南韓政府在電子入境卡系統的出發地及下一目的地欄位，稱呼我國為「CHINA（TAIWAN）」，我方交涉無果。外交部昨天發布新聞稿指出，經跨部會協調，自本月起，依雙邊對等原則，將我國外僑居留證中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」。

外交部表示，我方要求韓方在月底之前回覆，若沒有獲得正面回應，將會進一步在「台灣電子入國登錄表」相關欄位，對韓國的標示採取相應作為。

南韓外交部昨回應中央社提問表示，「關於台灣方面發表立場一事，我們外交部相關部門已經充分認知並在留意中，針對本案，我們也會在綜合考慮各種面向的同時，與相關部會持續就此問題進行協商」；南韓外交部當局人士也強調，「我們南韓政府一貫持有的立場，是將持續增進與台灣方面的非官方實質合作」。

我外交部表示，台韓民間長期在經貿、文化、觀光及人員往來等領域交流密切、互動友好，我國也十分珍視雙方得來不易的情誼；然而，韓方至今仍未就電子入境卡系統的不當標示進行修正，已引發國內社會及民意代表高度關切，外交部也陸續接獲國人反映對韓方處理本案的不解與失望，因此再次呼籲韓方，應秉持相互尊重與對等原則，正視我方訴求，盡速完成更正。