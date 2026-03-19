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暗酸總統 盧秀燕：成熟領導者不是築牆的人

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
北美洲台灣商會聯合總會會長白越珠(左)歡迎台中市長盧秀燕(右)到訪。記者王稚融／攝影
北美洲台灣商會聯合總會會長白越珠(左)歡迎台中市長盧秀燕(右)到訪。記者王稚融／攝影

台中市長盧秀燕本周訪問大華府地區，針對軍購議題，盧十七日表示，不要輕忽戰爭發生的可能性，每個國家都要做好準備；她身為中華民國的國民，此行除了應該要盡的義務，也向台灣在美國的盟友說明台灣的處境和需求，同時讓美國感受到合作的誠意。

盧秀燕率台中市府訪問團訪美，十七日進入第七天，抵達美東訪問最後一站大華府地區，除上午拜會馬里蘭州政府，下午也前往美國在台協會（ＡＩＴ），與ＡＩＴ華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）會面。據悉，盧秀燕被安排在ＡＩＴ舉行的未公開行程中，與美國國務院等政府官員會面。

盧秀燕十七日傍晚與北美洲台灣商會聯合總會長白越珠簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄，並參與僑宴。

針對美國對台軍售在國內引發爭議，盧秀燕先是表達提高自我防衛能力和軍事部署的重要性，並指她在十七日一場會談中也提到，不要輕忽戰爭發生的可能性，因為戰爭可能在意想不到的時候發生，每個國家都應該做好準備。

盧秀燕表示，國家做好自我防衛能力的準備，有三個面向：一是團結國內的共識，二是軍事上的部署，三是在區域和其他國家的合作；她強調「單打獨鬥是不夠的」，如何形成聯盟是非常重要的。

盧秀燕也提到，這次與美方交流的議題非常廣泛，不只有軍購；她也為台灣發聲，希望在對台關稅稅率上有更好的安排。

盧秀燕在僑宴中發表談話時，也談及她理想中的領導者形象：真正成熟的領導者不是築牆的人，而是搭橋的人，要有能力溝通內部，也要有能力團結內部，對於所有的領導者，這都是重要的工作。

盧秀燕說，國際政治告訴大家，所有的溝通和決策與領導者有關，不管是美國、台灣，還是台中市，全世界都是這樣；她的從政經驗告訴她，分歧永遠不會消失，但是可以理解和化解，有不同的聲音是很自然的，成熟的國家和民主制度不是沒有分歧，而是能在分歧當中促進合作和團結，如果領導者放大對立，城市或國家會內耗，唯有選擇搭橋、溝通，才能前進。

現場有媒體詢問，如果作為未來的總統候選人，會採取什麼樣的競選策略？盧秀燕回答：「我現在不是總統候選人。」

美國安官員談軍售指引 米勒：台灣優先仍有效

此外，美國眾院外交委員會十七日針對美國軍售改革舉行聽證會，美國聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）指出，美國對台軍售仍有價值二一○億美元的軍售尚待交付，希望國防部能夠加速交貨；美國國務院政治─軍事事務局資深官員布朗（Stanley Brown）表示，政府持續致力解決問題。

美國聯邦眾議員鮑加納（Michael Baumgartner）十七日於眾院外交委員會反映說，在他的選區內有軍火供應商向台灣出售零件，不但沒有被國防部優先處理，反倒被擠到隊伍最後面，質疑川普政府的軍售程序不夠完善。

美國國防安全合作局局長米勒（Michael Miller）回應表示，他於二○二三年向所有軍售執行機構發出指引，將台灣的優先順位置於所有其他需求之上，這項指引目前「依然有效」。

他說，若沙烏地阿拉伯或台灣之間在魚叉飛彈上存在競爭關係，台灣將享有優先權，「這也是相關單位正努力為他們提供的能力」。

米勒回答鮑加納詢問時也說，美國與台灣的安全合作是首要任務（top priority）。

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