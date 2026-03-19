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人物側寫／363天北所書單 柯文哲拚逆風翻轉

聯合報／ 本報記者林銘翰
台北地院審理京華城案下周宣判，民眾黨前主席柯文哲接受聯合報專訪時，直言「我對中華民國司法有意見」。記者林俊良／攝影
台北地院審理京華城案下周宣判，民眾黨前主席柯文哲接受聯合報專訪時，直言「我對中華民國司法有意見」。記者林俊良／攝影

京華城案下周一審宣判，民眾黨前主席柯文哲力拚逆勢翻轉。他在接受聯合報專訪時神情輕鬆，不時引經據典描繪當前國內外局勢，也主動拿起書架上書籍，與記者分享這些陪他關押三百六十三天的「台北看守所閱讀清單」。

柯文哲從二○二四年九月五日被裁定羈押禁見，到二○二五年九月五日重新獲得自由。待在台北看守所將近一年的時間，讓他對人生有新的體悟。

從蘇格拉底被判死刑、修昔底德陷阱，再到納粹德國屠殺猶太人，柯文哲在專訪時數度引用歷史與哲學，以古鑑今，專訪過程宛如一場讀書心得分享會。

「我發現坐牢對我來講不是壞事，很久沒有時間讀書了。」談起被關押的三百多天時間，柯文哲並未流露一絲恨意，反而頗有一種化悲憤為力量，力拚官司逆轉的禪味，甚至還自嘲「坐牢很不錯」。

專訪結束後，柯文哲隨手拿起多本書籍，從台積電創辦人張忠謀、輝達創辦人黃仁勳、作家張愛玲、壹傳媒創辦人黎智英到南非前總統曼德拉，都陪伴他度過北所那段最不為外人所知的日子。

昨天是三一八學運十二周年，這段時間，正是柯文哲從外科醫師到台北市長、創立民眾黨、參選總統、並一度淪為「階下囚」，人生大起大落的十二年，不免令人感慨。儘管判決結果不得而知，但從手上的書本，已可感受出柯文哲憑藉「知識就是力量」，準備重新出發。

柯文哲 京華城案

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