柯文哲轟賴「民選皇帝」 批劉世芳欺弱勢

少數執政的民進黨政府，不斷祭出不副署等策略，「反杯葛」藍白國會多數決議。民眾黨前主席柯文哲接受聯合報專訪表示，台灣直選總統雖已卅年，「但我們不是選出民選首長，而是民選皇帝」；他批評賴政府執政，對立法院三讀法案祭出不副署、不公布、不執行的「三不」政策，「這是哪門子的國家制度？」

柯文哲表示，美國是三權分立，權力分立與制衡；反觀台灣，他當過台北市長，所以很清楚，選舉制度基本上是「贏者全拿」，政府很難受到制衡，民進黨執政，行政院卻對立院通過的法案不副署。他曾問法律專業的民眾黨主席黃國昌，「怎麼會發明這種制度，讓行政院這樣幹？」

柯文哲說，這都要怪我國的七次修憲，把憲政制度修成這樣，二○○五年最後一次修憲，藍綠兩黨分贓，更把日後修憲之路都堵死。「有人問我最想做什麼？我要開補習班，就像日本的『松下政經塾』。」他說，要先改變人民思想，否則目前法律讓台灣幾乎不可能修憲。

柯文哲表示，民眾黨每天都活在危機當中，前面有四個第三勢力小黨「掛掉了」，民眾黨每天戰戰兢兢、如履薄冰，「我們會不會是第五個？以目前的選舉制度，滿有可能」。

談及民眾黨立委李貞秀國籍爭議，柯文哲說，民進黨一定做過民調，認為死纏濫打、政治操作這項議題，對他們有利，但他要問，這些陸配有對不起台灣嗎？只因為是中國大陸來的就懷疑他們不忠誠，「你跟希特勒有什麼不同？」民進黨從過去的受害者，卻變成現在的加害者，「內政部長劉世芳那個嘴臉，就是在欺負弱勢族群」。

對於賴總統稱，國民黨政府來台後，對待台灣人民比殖民統治的日本還要差，柯文哲說「這就是在操弄仇恨」；他說自己是二二八事件家屬，從容忍到包容，有包容才有自由，有自由才有民主，拜託賴清德不要再製造國家分裂。