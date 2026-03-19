絕不投降 柯文哲自嘲「最礙眼雜質」

台北地方法院審理京華城案，下周四（廿六日）一審宣判。民眾黨前主席柯文哲接受聯合報專訪時說，司法是國家最後一道防線，不能淪為執政者打壓反對黨的工具；他重砲批評台北地檢署騙票搜索、不正訊問，同時點名賴清德總統分裂國家，「要跟他說聲抱歉，我不會投降。」

身為京華城案被告，柯文哲直指，司法是國家最後一道防線，理論上應該要被人民信任，而不是成為執政者打壓反對黨的政治工具；司法存在的唯一目的就是追求公平正義，「不應當有其他用途，應該要以證據為基礎辦案，而不是用編故事的方式定罪」。

柯文哲批評，台北地檢署使出兩大手段，分別是騙票搜索跟押人取供，最後則演變成押人逼供，「我的態度是：隨便民進黨，你們想怎樣就怎樣」。

柯文哲說，根據同樣一份資料，一位法官裁定無保請回，另一位法官裁定羈押禁見，「光是憑這一點，我就對中華民國司法有意見」；兩位醫師也可能出現不同診斷，但是在台大醫院發生這種事情，院方一定要召開聯合討論會，「但法院卻不需要向社會交代，這就是權力的傲慢」。

柯文哲說，他要對賴總統提出最大的控訴：身為總統，要團結這個國家，而不是帶頭分裂這個國家，「在他心目中，我們就是雜質」，只要反對民進黨就是「雜質」；為何不把在野黨當成「合金」？「我常說在鐵裡面加入不同元素，變成不鏽鋼就是合金」，賴總統本來可以團結這個國家，然而卻要把反對者定義為雜質。

柯文哲還說，可能在賴總統的眼中，「柯文哲就是最礙眼的雜質」，「我要跟他說抱歉，我不會投降」。

此外，為參加兒子在日本東京大學的畢業典禮，柯文哲日前聲請暫時解除三月廿三日至廿五日限制出境，北院前天以多項理由駁回，他還原說，這個故事非常簡單，就是兒子畢業典禮，他太太陳佩琪很想參加，「所以想去的人是陳佩琪，一直遊說我一起去」；至於外界質疑為何選在一審宣判前出國，他說「一審宣判日期不是我決定，東京大學畢業典禮的時間也不是我決定，就是剛好湊在一起」。

「反正故事就是這麼簡單，媽媽想要參加兒子的畢業典禮。」針對北院駁回聲請，柯文哲笑說「隨便他們」。

綠籲柯誠實面對司法

記者蔡晉宇／台北報導

針對民眾黨前主席柯文哲接受聯合報專訪，談及賴清德總統介入司法，民進黨發言人吳崢表示，請柯文哲誠實面對司法，勿再以不實言論製造社會對立。