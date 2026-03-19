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政院拍板 液化石油氣貨物稅減徵50％

聯合報／ 記者黃婉婷林海邱馨儀／台北報導

行政院副院長鄭麗君昨天召開「穩定物價小組」臨時會報，決議自四月起、液化石油氣貨物稅減徵百分之五十（每桶廿公斤瓦斯減徵六點九元），且公共運輸票價不調整，希望確保國內物價穩定，力求全年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率控制在百分之二以內的目標不變。

中東戰爭推高油價，帶動塑化商品價格看漲，國內有超商業者已接獲上游廠商通知，相關產品未來價格可能調漲，因此緊急增加備貨；手搖飲業者使用量大的吸管、杯蓋等也可能受到影響，目前業者仍觀望中。

萊爾富昨表示，已接獲供應廠商通知，部分塑膠袋、餐盒及相關塑膠製品將調整價格，為因應可能的市場變動，已提前加強備貨與調度。7-ELEVEN、全家則說，尚未收到通知，會不會跟進萊爾富加大備貨量還在評估。

台橡等國內橡膠業者表示，四月起停止接「季單」只收「月單」。業界指出，下游輪胎業短線恐面臨缺料與漲價壓力，國內正新、建大、南港警戒，上漲的成本將擬部分轉嫁。

鄭麗君昨聽取各部會「穩定物價強化措施」，拍板確保能源供應資訊即時透明、確保肥料供應與辦理農漁業用油補貼、強化民生商品價格監測、密切關注供應鏈與產業影響等因應措施。

能源部分，鄭麗君指出，國內油氣存量高於法定規範，三月至四月天然氣已全數調度到位，供應無虞，正積極推進五月天然氣調度作業。

交通部報告指公共運輸票價不調整。鄭麗君要求交通部應確保台灣航商的水域安全，並密切關注全球貨櫃運價變動，確保進出口貿易不受衝擊。

鄭麗君 行政院 物價

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