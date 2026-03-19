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在野合作 藍白協議聯合競選、治理

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰蔡晉宇／台北報導

迎戰年底九合一選舉，促進在野力量合作，國民黨、民眾黨昨正式拍板「藍白聯合治理暨地方選舉合作協議」，內容涵蓋共同政策願景、縣市長提名合作機制、民調與整合方式、聯合輔選機制，以及選後合作治理；若須經由民調決定人選，有關民調樣本數、抽樣方式及加權方法等執行細節，由雙方另行議定。

政黨輪替奠合作基石

國民黨主席鄭麗文表示，希望藍白合作任重道遠，不但成功贏得年底大選，並為未來尋求二○二八政黨輪替奠定堅不可摧的合作基石。民眾黨主席黃國昌說，台灣不能只有選舉，更重要的還是治理；民眾黨願秉持最大的善意與誠意促進雙方合作，未來將以最快速度啟動下一階段工作。

藍白兩黨經過數次磋商，昨天上午雙方確認文本後，下午分別經國民黨中常會與民眾黨中央委員會拍板通過，確認兩黨在部分縣市聯合競選與聯合治理等合作方向。

藍白先前提出「地方治理共同願景」為合作基礎，未來將納入當選人的施政計畫。在縣市長提名合作機制方面，新北、嘉市與宜蘭，由雙方共同推舉單一候選人代表參選，並共同支持。縣市長提名整合的執行方式與評估指標，雙方會另訂作業辦法。

協議明定，民調結果作為候選人整合之主要依據。雙方同意共同委託具公信力的民調機構；民調題型應以與主要對手對比型式進行調查；未加權前樣本的性別、年齡別、教育程度別及行政區別應通過樣本代表性檢定，檢定結果應與母體無顯著差異，檢定值應達到零點零五以上。其他民調具體執行方式及細節，由雙方另行議定。

各派3代表協商輔選

至於聯合輔選機制，雙方將成立「兩黨協商工作小組」，由雙方各推派三人代表組成，國民黨為副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委尹乃菁，民眾黨代表則是秘書長周榆修、副秘書長謝泊泓、立法院黨團主任陳智菡。

雙方並成立「藍白聯合助選團」，規畫全國輔選行動。雙方同意，鄉鎮市長及縣市議員依各自政黨機制，於各縣市自行提名或徵召候選人；如個別選區有整合需求，由兩黨協商工作小組基於最大勝選的考量，邀集兩黨相關縣市黨部負責人協調。

邀雙方專才合作治理

選後合作治理方面，藍白合作的縣市首長若當選，雙方依合作精神推動，包括建立雙方合作的治理模式，促進地方施政穩定與發展；邀請雙方專業人才參與縣（市）政事務，落實合作治理。

鄭麗文舉例說，基隆市副市長、苗栗縣副縣長都來自民眾黨，已是藍白聯合治理很好的典範，分工合作、結合更大民意，未來會在聯合治理上共同推舉最專業優秀人才進入執政團隊。黃國昌也表示，未來將在新北市、嘉義市及宜蘭縣共組「最強國民戰隊」。

對於藍白合拍板遊戲規則，民進黨人士表示，尊重他黨事務，民進黨會以最佳狀態迎戰年底選舉。

藍白 周榆修 李乾龍

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