駁馬英九基金會聲明是影射 蕭旭岑：我的為人可留給人探聽

馬英九文教基金會日前發布聲明指出，基金會前執行長蕭旭岑及前員工王光慈，未來的個人言論及行為，均不能代表基金會及馬英九前總統的立場，引發外界聯想。國民黨副主席蕭旭岑今天表示，這次的離開，是一個任務的結束，未來一切都以基金會的對外說明為主，他完全尊重，也給予祝福。

對於近日馬英九基金會人事異動，引發各界揣測，蕭旭岑晚間接受「飛碟晚餐」廣播專訪指出，去年他擔任副主席以來，黨務工作繁重，原本就有無法兼任馬英九基金會的想法；這次的離開，是一個任務的結束，事情很單純，也很自然。他完全尊重基金會的聲明，基金會未來的運作也都會給予所有的祝福。

蕭旭岑表示，這段期間，很遺憾媒體出現許多版本的故事，而且天馬行空，甚至自相矛盾，他不會、也不應該回應。他能理解新聞事件發生後，媒體同業會有寫內幕的壓力，他尊重新聞自由，但有些故事過於誇大，希望媒體善盡查證之責，以免不相干的人無端捲入。

對於聲明提到，新任執行長戴遐齡「人品端正，操守清廉」，被外界解讀有所影射，蕭認為是過度解讀，他說，馬英九過去用人的標準，都是「人品端正，操守清廉」，這也是為什麼他與其他同事們可以服務馬總統那麼多年，從總統府一路到馬英九基金會，他不會做負面解讀。

蕭旭岑說，自己在媒體圈、政治圈將近30年，自己的為人作風，可以「留給人探聽」，相信無論是哪個黨派或領域的朋友，都有對他個人的基本評價。

蕭旭岑說，前總統馬英九待他恩重如山，馬對他的栽培與照顧，他永遠感念，永遠感激；未來無論到那個崗位，他一定努力實踐馬英九兩岸和平的理念，堅持九二共識，反對台獨，為兩岸同胞謀幸福。

蕭旭岑重申，馬英九和國民黨主席鄭麗文的理念是一致的，都是按照中國國民黨的黨章與政綱，這是歷任主席都堅守的；對於未來任何攻擊或汙衊馬英九的聲音，相信包括他在內所有以前的部屬，都會站出來為馬前總統辯護。

蕭旭岑說，連續劇式的繪聲繪影應該畫下休止符，大家一起向前看，台灣還有很多重要的事情，包含能源問題、憲政問題及伊朗戰爭的經濟問題，都比他離開馬英九基金會這件事重要多了；他也誠心祝福馬前總統與馬英九基金會一切安好、順利。