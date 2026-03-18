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繼汽柴油後 政院再拍板：4月起液化石油氣貨物稅減徵50%

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院副院長鄭麗君18日主持「穩定物價小組」臨時會報。圖／行政院提供
行政院副院長鄭麗君18日主持「穩定物價小組」臨時會報。圖／行政院提供

中東戰事未歇，衝擊能源供應，行政院副院長鄭麗君18日舉行「穩定物價小組」臨時會報，決議新增自4月起、液化石油氣貨物稅減徵50%的新措施（每桶20公斤瓦斯減徵6.9元），希望確保國內物價穩定，力求全年CPI年增率控制在2%以內的目標不變。

鄭麗君今天聽取各部會「穩定物價強化措施」，拍板確保能源供應資訊即時透明、確保肥料供應與辦理農漁業用油補貼、強化民生商品價格監測、密切關注供應鏈與產業影響等因應措施。

能源部分，鄭麗君指出，國內油氣存量高於法定規範，3月至4月天然氣已全數調度到位，供應無虞，正積極推進5月天然氣調度作業；國內油價部分，本週汽、柴油原應各漲9.5元及10.9元，中油公司依亞鄰最低價原則，另啟動專案平穩機制，再吸收至少6成售價漲幅，日前已宣布16日至22日國內汽柴油價格不調整，減緩國際油氣價格上漲的衝擊。

行政院日前拍板關鍵原物料稅負減徵延至9月底，併機動擴大調降汽、柴油貨物稅至法定上限50%，每公升稅額分別擴大調降至3.415元與1.995元。鄭麗君今日再決議，4月起減徵液化石油氣貨物稅50%（每桶20公斤瓦斯減徵6.9元）。

肥料供應方面，農業部指出，已確認目前可供應製肥原料國內庫存至今年7月至8月，下半年尚有採購契約的貨源，且台肥公司原料來源國包含印尼、澳洲等，可確保至年底原料來源供應無虞。鄭麗君則要求，農業部應持續關注國內肥料與製肥原料庫存供應及國際製肥原料市場行情，若有明顯漲幅將啟動化學肥料原料漲幅補助措施。

農漁業用油補貼部分，鄭麗君則說，政府持續實施農機用油免徵5%營業稅，漁業動力用油除持續免徵稅負外，也編列17.93億元預算提供14%優惠補貼。

至於公共運輸，交通部報告指出公共運輸票價不調整。鄭麗君則要求交通部應確保台灣航商的水域安全，並密切關注全球貨櫃運價變動，確保進出口貿易不受衝擊。

她提醒，持續強化民生商品價格監測，防範不合理囤積漲價，且要密切關注供應鏈與產業影響，尤其應掌握國際油價上漲對化纖、橡膠、汽車零組件及鞋業等製造業產業的外溢效果。

鄭麗君強調，在政府啟動專案緩漲搭配汽柴油雙緩漲機制，並擴大汽柴油貨物稅減徵幅度下，主計總處預估第1季CPI將低於1.5%，後續搭配穩定民生物資及農工原料等多項穩定物價措施，力求全年CPI上漲率控制在2%以內。

國際油價 農業部 鄭麗君 液化石油氣 汽柴油價格

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