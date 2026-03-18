穩物價 政院拍板4月起液化石油氣貨物稅減徵50%

因應中東情勢變局對全球能源及物價的衝擊，行政院副院長鄭麗君今天主持「穩定物價小組」臨時會報時拍板，自4月起減徵液化石油氣貨物稅50%（每桶20公斤瓦斯減徵新台幣6.9元），藉以減輕業者營運及民眾負擔，力拚今年全年CPI年增率2%以內目標不變。

行政院晚間透過新聞稿指出，鄭麗君今天召開「穩定物價小組」第2次臨時會報，聽取各部會「穩定物價強化措施」，拍板確保能源供應資訊即時透明、確保肥料供應與辦理農漁業用油補貼、強化民生商品價格監測、密切關注供應鏈與產業影響等因應措施。

能源部分，鄭麗君指出，國內油氣存量高於法定規範，3月至4月天然氣已全數調度到位，供應無虞，正積極推進5月天然氣調度作業。她說，國內油價部分，本週汽、柴油原應各漲9.5元及10.9元，中油公司依亞鄰最低價原則，另啟動專案平穩機制，再吸收至少6成售價漲幅，日前已宣布16日至22日國內汽柴油價格不調整，減緩國際油氣價格上漲的衝擊。

行政院日前已推出關鍵原物料稅負減徵延至9月底，同時機動擴大調降汽、柴油貨物稅至法定上限50%，每公升稅額分別擴大調降至3.415元與1.995元。鄭麗君今天拍板，自4月起減徵液化石油氣貨物稅50%（每桶20公斤瓦斯減徵6.9元），減輕業者營運及民眾負擔。

肥料供應部分，農業部今天指已確認目前可供應製肥原料國內庫存至今年7月至8月，下半年尚有採購契約的貨源，且台肥公司原料來源國包含印尼、澳洲等，可確保至年底原料來源供應無虞。鄭麗君則要求，農業部應持續關注國內肥料與製肥原料庫存供應及國際製肥原料市場行情，若有明顯漲幅將啟動化學肥料原料漲幅補助措施。

針對農漁業用油補貼，鄭麗君則說，政府持續實施農機用油免徵5%營業稅，漁業動力用油除持續免徵稅負外，也編列17.93億元預算提供14%優惠補貼。

至於公共運輸，交通部報告指出公共運輸票價不調整。鄭麗君則要求交通部應確保台灣航商的水域安全，並密切關注全球貨櫃運價變動，確保進出口貿易不受衝擊。

她也提醒，持續強化民生商品價格監測，防範不合理囤積漲價，且要密切關注供應鏈與產業影響，尤其應掌握國際油價上漲對化纖、橡膠、汽車零組件及鞋業等製造業產業的外溢效果。

鄭麗君強調，在政府啟動專案緩漲搭配汽柴油雙緩漲機制，並擴大汽柴油貨物稅減徵幅度下，主計總處預估第1季CPI將低於1.5%，後續搭配穩定民生物資及農工原料等多項穩定物價措施，力求全年CPI上漲率控制在2%以內。