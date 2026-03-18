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蕭美琴副總統接見芬蘭國會訪團 盼強化民主體制深化關係

中央社／ 台北18日電

副總統蕭美琴今天接見芬蘭國會友台小組訪團表示，台灣與芬蘭共享對自由與民主的堅定信念，期盼兩國未來在科技與人工智慧領域攜手合作，發揮各自所長，共同因應科技所帶來的威脅與挑戰，藉此強化民主體制，深化雙邊夥伴關係。

總統府晚間發布新聞稿指出，副總統蕭美琴上午接見「芬蘭國會友台小組跨黨派議員訪問團」致詞時表示，台灣與芬蘭都是競爭激烈的民主國家，各黨派在許多政策上存有分歧，但對於與芬蘭深化雙邊關係則具有高度共識，期盼芬蘭各政黨亦能共同支持雙邊發展，相信此行正是展現雙方情誼的證明。

副總統提到，台灣與芬蘭雖然地理距離遙遠，卻擁有很多共同之處。台灣人民喜愛多元文化，芬蘭文化也在台灣廣受歡迎，像是卡通角色姆明（Moomin）及芬蘭搖滾音樂等。

此外，副總統表示，芬蘭在電信、科技及太空技術領域具有領導地位，台灣則在半導體及電子製程領域具有優勢。在科技發展與人工智慧對經濟及民眾日常生活帶來巨大挑戰及影響的環境下，民主國家更應攜手合作，共同因應挑戰，促進科技進步發展，相信這對兩國而言是相當關鍵的合作契機。

副總統指出，台灣和芬蘭共享對自由與民主的堅定信念，台灣從芬蘭人民所展現的韌性中獲益良多，特別是在面對各類危機時的整備經驗、對平民的訓練，以及確保社會具備因應各種「灰色地帶」挑戰的能力。

她說，台灣與芬蘭面臨許多共同威脅及挑戰，包括假訊息、網路安全威脅、海底電纜與通訊遭受干擾等。然而在文化中，挑戰也代表機會；期盼藉由強化民主體制與提升應對干擾的能力，進一步深化合作。

副總統表示，台灣是一個年輕的民主國家，本月正在紀念首次總統直選30週年。今天代表團所在的建築是台灣最古老的建築之一，歷經殖民主義、威權與戒嚴年代，並見證台灣邁向民主。如今台灣人民得以行使權利決定自己的政府與生活方式，這是這一代必須堅定守護的珍貴權利。正因親身見證了這段歷史的轉變，更加珍惜與全球民主國家攜手合作的機會，共同保護普世價值與共同目標。

蕭美琴 人工智慧 芬蘭

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