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府邀推薦監委藍白不同調？黃國昌嗆廢監院拒推薦 藍委說討論後決定

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照片

總統府秘書長潘孟安發函民眾黨，盼推薦監察委員，民眾黨主席黃國昌今婉拒推薦，民眾黨已提案修憲廢監院。國民黨也在3月12日收到函文。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示尊重黃國昌立場，社會對監察院的批評聲音確實存在，回到制度本質，思考如何讓監察權真正發揮效用，或進一步推動更符合民意的改革方向。

第六屆監察委員任期今年7月31日屆滿，黃國昌今日表示，就潘孟安發函盼民眾黨推薦監察委員一事，將婉拒推薦，因民眾黨已提案修憲廢監院，民進黨政府背棄承諾，仍展開提名作業，還虛情假意函請民眾黨推薦人選，簡直麻木不仁、莫名其妙。

林沛祥說，尊重黃國昌主席的立場與決定，也理解各政黨對於監察院制度改革有不同的看法。至於是否推薦監察委員人選，國民黨一向採取審慎態度，後續仍須經過充分討論後，才會對外做出正式決定。

林沛祥指出，不過社會對監察院的批評聲音確實存在，包括功能發揮不彰、定位模糊，甚至被質疑名存實亡，這些都反映出制度與人民期待之間仍有落差。與其流於形式上的提名與角力，更重要的是誠實面對問題，回到制度本質，思考如何讓監察權真正發揮效用，或進一步推動更符合民意的改革方向。

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