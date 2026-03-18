太陽花12周年…吳思瑤自豪守住台積電 國民黨團：沒政績就收割護國神山

今為318太陽花學運12周年，民進黨立委吳思瑤稱，當年若沒守住台灣，台積電早不是台灣的，也不會有現在的世界第一。國民黨立院黨團在臉書上發文，批這是徹頭徹尾的歷史造假與政治收割，民進黨在紀念日拿不出實質的經濟政績，只好把「護國神山」當作自己的政治提款機，企圖用時空錯亂的科幻大戲，掩蓋自己「嘴上反中、身體誠實」的執政真相。

國民黨團表示，台積電能成為世界的台積電，靠的從來不是街頭抗議。它是張忠謀先生的卓越領導，加上無數台灣工程師日以繼夜、爆肝打拼換來的硬實力。追本溯源，更要歸功於1980年代蔣經國總統、孫運璿、李國鼎等人的高瞻遠矚與政策奠基。這是一代代台灣人捲起袖子幹出來的結晶，跟2014年霸佔立法院到底有什麼半毛錢關係？難道當年的學運發明了時光機，能回到過去幫忙蓋晶圓廠？

國民黨團指出，民進黨與青鳥們想像中的經濟奇蹟，完全經不起數字檢驗。吳思瑤自豪當年擋下服貿，但殘酷的現實是：318學運已經發生12年了，民進黨全面執政這麼久，當年被痛批是「糖衣毒藥」的 ECFA，至今卻連廢都不敢廢。在民進黨執政期間，台灣對中國大陸的貿易依存度居高不下，甚至一度創下歷史新高。原來所謂的「守住台灣」，就是一邊大賣芒果乾，一邊把兩岸經貿紅利吃得津津有味。

國民黨團總結，請民進黨放過台積電，別再用政治口水汙染半導體的無塵室。如果真的這麼有骨氣、覺得沒有中國大陸市場台灣會更好，那麻煩吳思瑤今天就提案廢止ECFA，別再繼續精神分裂了。