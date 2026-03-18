快訊

豬羊變色！台指期夜盤上半場震盪逾700點

川普再轟盟友！暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 並揚言「徹底滅伊朗」

中小型股狂飆！這檔ETF成分股近2成列注意或被處置 飆破掛牌新高

聽新聞
0:00 / 0:00

外界揣測不斷…蕭旭岑離開馬英九基金會 本人發聲：永遠感念馬英九

中央社／ 台北18日電
國民黨副主席蕭旭岑。圖／聯合報資料照片
國民黨副主席蕭旭岑。圖／聯合報資料照片

馬英九基金會日前宣布基金會前執行長蕭旭岑已離職，引發諸多揣測。蕭旭岑今天表示，前總統馬英九對他恩重如山，會永遠感念與支持馬英九；對於近期各種報導，很多版本天馬行空、自相矛盾或誇大，令人感到遺憾。

馬英九基金會16日透過新聞稿表示，聘請馬英九基金會前任董事戴遐齡擔任執行長；前執行長蕭旭岑及前員工王光慈均已於2月底完成離職交接手續。未來兩人的個人言論及行為，均不能代表馬英九基金會及馬英九的立場。

國民黨副主席蕭旭岑今晚接受廣播專訪時表示，馬英九對他恩重如山，會永遠感念與支持馬英九，未來不論在什麼職務，都會繼續貫徹馬英九致力於兩岸和平、九二共識等理念。

蕭旭岑說，對於近期各種報導、故事，他都不會正面回應；很多版本天馬行空、自相矛盾或誇大，令人感到遺憾。他已經離開馬英九基金會，一切以基金會聲明為主，也尊重基金會的未來處置。

外傳馬英九對於蕭旭岑接任國民黨副主席的過程不滿，以及透過這次人事安排，意圖與國民黨主席鄭麗文的兩岸路線切割。蕭旭岑皆予以否認，他說，馬英九及鄭麗文都是根據國民黨黨綱推動兩岸政策，在九二共識、反對台獨的基礎上，進行兩岸交流，不可能有馬英九切割鄭麗文的狀況。

蕭旭岑說，不認為自己是「被分手」，因為去年11月接任國民黨副主席職務後，黨務工作繁重，本來就想免兼馬英九基金會工作，因此離開基金會是很自然的事情。人生來來去去，希望這次事件不要傷害到任何人。

馬英九基金會 蕭旭岑 國民黨 鄭麗文

延伸閱讀

陸紀念國父孫中山誕辰160周年將邀鄭麗文？國台辦回應了

被指人事異動是斷尾求生 馬英九基金會：子虛烏有勿以訛傳訛

馬英九基金會 戴遐齡接執行長

藍委砲轟特權！質疑卓揆包機骨折價 為何回台後才匯款

相關新聞

先動支新興計畫預算？卓揆稱不宜 林沛祥：政院法律解讀令人困惑

針對行政院長卓榮泰近日質疑立法院動支718億元新興計畫預算之合法性，並稱「不宜開此例」一事，國民黨立法院黨團書記長林沛祥今日表達強烈遺憾。林沛祥指出，行政院對法律解讀表現出的「彈性創意」令人深感困惑，更是在挑戰憲政體制下的權力分立原則。

批核安會赴日考察「不及格」 羅廷瑋質疑異常應變機制竟是先問日本

隨美伊戰爭導致能源被影響，重啟核能議題再成焦點，國民黨立委羅廷瑋今質詢時批評，核安會赴日實地觀察成效不彰，此行「不及格」，不僅只有驗海水不驗土壤，應變機制居然還是「先問日本」；另外，核安會也應清楚表態對核二、核三再運轉的立場與具體作為。

穩物價 政院拍板4月起液化石油氣貨物稅減徵50%

因應中東情勢變局對全球能源及物價的衝擊，行政院副院長鄭麗君今天主持「穩定物價小組」臨時會報時拍板，自4月起減徵液化石油氣...

府邀推薦監委藍白不同調？黃國昌嗆廢監院拒推薦 藍委說討論後決定

總統府秘書長潘孟安發函民眾黨，盼推薦監察委員，民眾黨主席黃國昌今婉拒推薦，民眾黨已提案修憲廢監院。國民黨也在3月12日收到函文。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示尊重黃國昌立場，社會對監察院的批評聲音確實存在，回到制度本質，思考如何讓監察權真正發揮效用，或進一步推動更符合民意的改革方向。

外界揣測不斷…蕭旭岑離開馬英九基金會 本人發聲：永遠感念馬英九

馬英九基金會日前宣布基金會前執行長蕭旭岑已離職，引發諸多揣測。蕭旭岑今天表示，前總統馬英九對他恩重如山，會永遠感念與支持...

太陽花12周年…吳思瑤自豪守住台積電 國民黨團：沒政績就收割護國神山

今為318太陽花學運12周年，民進黨立委吳思瑤稱，當年若沒守住台灣，台積電早不是台灣的，也不會有現在的世界第一。國民黨立院黨團在臉書上發文，批這是徹頭徹尾的歷史造假與政治收割，民進黨在紀念日拿不出實質的經濟政績，只好把「護國神山」當作自己的政治提款機，企圖用時空錯亂的科幻大戲，掩蓋自己「嘴上反中、身體誠實」的執政真相。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。