先動支新興計畫預算？卓揆稱不宜 林沛祥：政院法律解讀令人困惑

針對行政院長卓榮泰近日質疑立法院動支718億元新興計畫預算之合法性，並稱「不宜開此例」一事，國民黨立法院黨團書記長林沛祥今日表達強烈遺憾。林沛祥指出，行政院對法律解讀表現出的「彈性創意」令人深感困惑，更是在挑戰憲政體制下的權力分立原則。

林沛祥提出三點嚴正聲明。第一，法律白紙黑字，豈能因「顏色」而有不同詮釋？新興計畫預算的提出與審查，完全明確依據「預算法」第54條規定辦理。法律規範清清楚楚，如今行政院卻試圖「重新詮釋」，甚至暗示合法性存疑。他質疑，「難道法律也有顏色之分？只有綠色版本才算數嗎？」若依法行政都能被說成「有疑慮」，難道未來立院通過的所有預算，都得先送行政院「認證許可」？這並非權力分立，而是赤裸裸的權力回收。

林沛祥提到，第二，行政院內部自相矛盾，主計長與院長「對空鳴槍」？更令人莞爾的是，行政院內部說法完全對不起來。主計長已公開證實新興計畫預算依法可以支用，卓榮泰院長卻又高喊「不宜動用」。同一個內閣，卻出現兩種版本，究竟是內部政策溝通斷鏈，還是卓院長個人「可以用，但我不想用」的政治選擇？這種自相矛盾的政治操作，只是在消耗政府公信力。

林沛祥強調，第三，預算工具就在手中，拒絕執行者應負全責。國民黨團明確指出，預算已依法編列、審查並通過，工具就在行政院手中。若行政院最終選擇不動支，責任絕對不在立法院，而在行政院自身。行政院不應將「政策責任」轉嫁為「法律爭議」，在人民期盼具體建設與民生改善的當下，大玩「能不能做」的文字遊戲。

林沛祥最後強調，「人民關心的是事情做不做、何時做，而不是看政府內部誰在卡、誰在說不。」國民黨團重申，依法監督預算、確保國家建設順利推動是立院天職；至於行政院是否願意執行，社會自有公評。究竟是誰在卡預算、誰在阻礙國家前進，社會大眾都看得很清楚。