批核安會赴日考察「不及格」 羅廷瑋質疑異常應變機制竟是先問日本

隨美伊戰爭導致能源被影響，重啟核能議題再成焦點，國民黨立委羅廷瑋今質詢時批評，核安會赴日實地觀察成效不彰，此行「不及格」，不僅只有驗海水不驗土壤，應變機制居然還是「先問日本」；另外，核安會也應清楚表態對核二、核三再運轉的立場與具體作為。

立法院教文委員會今由核安會專報「我國核電廠再運轉之規劃及推動現況」。羅廷瑋指出，依據第六次赴日實地觀察報告，日本目前正積極推動受汙染土壤再利用，日方坦言，儘管政府極力推動相關再利用政策，然而民眾接受度仍然偏低，後續必須透過更多溝通、宣導與科學驗證，才能逐步建立社會信任。

羅廷瑋認為，連日本國內對受汙染土壤再利用都仍有高度疑慮，我國政府卻在相關風險仍未釐清、社會共識尚未形成之際，一路急推開放福島食品，質疑政府在食品安全與風險溝通上草率行事、拿國人健康當實驗。

針對訪團順道於福島周邊海域採集表層海水樣品回台檢測一事，羅廷瑋質疑，既然都已經採集海水，為何不一併採集當地土壤樣本，一併掌握環境中不同的汙染情形？核安會先稱採集土壤是食藥署權責，後又改口稱「當下沒想到要採集土壤」，此一說法顯示核安會風險意識不足、規畫草率，無法讓國人安心。

有關日方在會中詢問「若台灣在海域監測發現異常時如何應變」，核安會回應，先確認數據正確性，再透過台灣日本交流協會向日方確認有無異常排放，確認資訊無誤後，再提到跨部會平台，由權責機關啟動後續因應。

羅廷瑋批評，此一流程竟是先向日本「確認」而不是第一時間啟動國內預警與風險管制，若監測結果顯示可能的輻射汙染，政府的優先作為理應是立刻發布警訊、風險通報與必要禁食或管制措施，政府在輻射風險應變上根本反其道而行，完全本末倒置。

另外，近日台中地方法院發生律師於法院內遭當事人攻擊事件，羅廷瑋表示，該事件發生於司法機關內部，已不僅是單一衝突，更凸顯現行制度對律師執業安全保障仍有明顯不足；目前他已研擬「律師法」增訂第三十五條之一，建立專屬保護律師執業安全之刑事規範，作為制度補強的重要一步。