賴總統：台聖建交45周年 盼持續拓展邦誼深度與廣度

總統賴清德今天接見聖文森及格瑞那丁副總理李柯克時表示，今年是兩國建交45週年，一路走來雙方始終風雨同舟，真誠相伴，共同建立全方位的夥伴關係，期待在聖文森新政府的支持之下，兩國邦誼繼續拓展深度與廣度。

總統賴清德下午接見聖文森及格瑞那丁副總理暨國家安全、災害管理及移民部長李柯克（Hon. St. ClairLeacock，另譯：李考克）伉儷等一行人。

賴總統表示，這是聖文森去年底新政府上任後，首次籌組訪團到台灣，非常感謝聖文森對兩國邦誼的重視。總統特別請李柯克向聖文森總理佛萊代（GodwinFriday）轉達來自台灣的問候。

總統說，今年是兩國建交45週年，一路走來雙方始終風雨同舟，真誠相伴，這份深厚的情誼就如同加勒比海著名的蘭姆酒越陳越香、愈久愈醇。

他指出，台灣很榮幸在醫療、公衛、農業、教育以及資通訊等領域，成為聖文森堅實的夥伴，共同建立全方位的夥伴關係，期待在新政府的支持之下，兩國邦誼繼續拓展深度與廣度。

總統表示，像是在教育合作方面，台灣會持續透過台灣獎學金、青年百億海外圓夢基金計畫以及邦交國青年來台圓夢計畫等，搭起兩國青年的友誼橋梁，讓彼此之間深厚的情誼，能夠代代相傳。

他說，在國際交流方面，台灣有能力也有意願為世界做出更多貢獻，期待聖文森繼續支持台灣的國際參與，讓兩國在國際上相互扶持，在全球議題上一起貢獻力量。

總統表示，訪賓都是首次到台灣，希望藉由此行更加認識台灣，相信未來兩國會繼續以友誼為橋梁，以合作為動力，促進彼此的繁榮發展。