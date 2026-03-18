【重磅快評】失速的「榮泰包機」 只容他口、不容你守？

「榮泰包機」爭議連環燒，行政院長卓榮泰原以為打開神秘牛皮紙袋就可過關，結果被網友戲稱「弄巧成卓」，北檢也正式分案偵辦。卓榮泰昨天被媒體追問，一度不耐反問「還要再這一題？」他還反酸民眾黨前主席柯文哲「不習慣看別人合法的單據」，呼籲在野適可而止。整起「榮泰專案」幾乎成了「只容他口、不容你守」的政治劇本，彷彿只有官方版本才是答案，在野監督都是多餘。

閣揆赴日為國家隊加油，本是美事一樁，卓揆卻是滿臉豆花，他本以為宣布「自費208萬元」就能止血，未料反讓整起事件愈描愈黑。從松指部包機、維安隨行人員與外交協調，以及運動部長李洋和駐日代表李逸洋陪同看球等，處處可見國家資源與公器的影子；網友也紛紛化身「柯南辦案」，查出卓揆上周單據中的租車公司已在網路註明「永久歇業」，單據資料的真實性也被多方質疑。柯文哲吐槽，行政院長出門需要隨扈、秘書，不可能是自費，「自費包機」是考驗台灣人民的智商。

海委會主委管碧玲第一時間在臉書貼文，卓揆「此行一定有會見日本政要，這是外交關係上的重大突破，本質當然是公務行程」，這段貼文至今沒有刪除。但卓榮泰昨重申，這是私人的行程自費前往，所有的經費都是他個人負擔，一再查單據的內容，只是在做文章、挑毛病，造成未來各項工作的麻煩，請在野黨適可而止，「國家不能這樣子被你們玩弄在手上」。

卓榮泰和管碧玲呈現兩套劇本，國民黨立委徐巧芯又加碼踢爆，卓赴日行程早在「去年」就已經計畫，由行政院副秘書長阮昭雄親自交辦、世貿中心董事長陳建仲規畫，台灣日本關係協會長謝長廷動用日本人脈，幾乎清一色都是「謝系」人馬，她質疑卓此行「參雜民進黨內部派系搞事」。徐巧芯也說，卓揆到東京單純幫中華隊加油的公務行程，大家都樂見，但沒想到卓自己「弄巧成卓」，才讓一樁美事變成眾人撻伐，明明大家都留餘地，只有卓還不肯下車。

卓榮泰理直氣壯以為「我自費」，至今顯然氣憤難平，風向持續惡化，爭議不斷外溢。在野黨質疑，明明是一趟低調公務行程，民進黨卻擦脂抹粉成「外交突破」；更何況卓榮泰的「廉價包機」，擺明帶有反酸藍白卡住總預算的政治意圖，既要美名、又要操作，導致各種政治動機與陰謀論甚囂塵上。

一場原本單純的觀賽行程，如今演成政治羅生門，愈解釋，愈失控。當卓揆把監督視為干擾，把追問當成挑釁，「榮泰包機」就註定無法落地，從一開始語焉不詳、提出收據又故弄玄虛、關鍵問題避而不答、背後充滿政治斧鑿，最後卻反過來要求在野黨和媒體住手。從「弄巧成卓」到「適可而止」，行政權的傲慢，昭然若揭。