賴總統上任迄今 外交部已接待美37名國會議員來訪…展現強勁挺台

外交部表示，自總統賴清德上任迄今，美國國會兩院跨黨派共12團、37位聯邦參眾議員訪台，美國國會跨黨派以訪台、立法及倡議強勁挺台。

立法院外交及國防委員會明天邀請外交部長林佳龍報告業務概況，並備質詢；外交部書面報告已送至立委國會辦公室。

面對中國不斷片面升高台海緊張情勢，外交部表示，近兩年來，友邦與理念相近國家共22國、IPAC、北約及歐洲議會發布高達122則聲明，肯定台海和平穩定的重要性，美國政府2025年12月公布最新「國家安全戰略」，強調台灣安全與地位重要性。

外交部指出，自賴總統上任迄今，外交部已接待逾730個訪團、超過7200位外賓來台，見證國際挺台力量持續升溫，而在賴總統全力支持下，成功促成副總統蕭美琴出席在歐洲議會舉行的布魯塞爾年會，應「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請發表演說。

針對外交施政讓民眾有感，外交部說明，近2年已委外進行4次民意調查，結果均顯示，皆有過半受訪民眾對政府外交整體表現表示滿意；逾7成受訪者支持「總合外交」、超過6成支持「榮邦計畫」。

外交部提到，全球駐外館處辦理旅外民眾急難救助件數逾1萬3000件、協助超過1萬8000人，泰國、菲律賓、汶萊3國提供台灣民眾免簽待遇，馬來西亞及紐西蘭開放台灣旅客運用自動通關便利。

因應中東戰火，外交部表示，已協助超過2100位民眾平安返抵台灣，對於目前仍需協助離境的台灣民眾，外交部及相關館處將持續保持最密切聯繫。

對美外交方面，外交部指出，川普政府2025年上任以來，除於國際重要場域多次聯合理念相近國家，重申台海和平穩定的重要性，將台海議題納入印太安全及國際秩序的重要議程，美國也以軍售、撥款及立法等實際行動，強化對台安全支持。

外交部提到，自賴總統上任迄今，美國國會兩院跨黨派共12團、37位聯邦參眾議員訪台，第119屆國會自2025年初開議以來，兩黨已提出包含完成立法的「台灣保證落實法案」等，逾70項涉台法案及友台決議案，顯示國會跨黨派對提升台美關係、支持台灣安全與國際參與具高度共識，並持續制度化增強對台支持。

台日關係方面，外交部說明，日本政府多次公開重申維持台海和平穩定的重要性，台日高層政要互訪交流頻密，而2027年橫濱園藝博覽會將於日本神奈川縣橫濱市舉行，台灣也應日方邀請，循大阪世博模式，由台灣在日法人報名參展，外交部正持續與日方協商相關細節。

至於台歐關係，外交部表示，蕭副總統於就任前後二度訪歐，彰顯台灣作為全球高科技製造及民主供應鏈的關鍵夥伴角色，而歐洲政要訪台交流刷新紀錄，共86團、逾500位外賓訪台，再創台歐交流亮眼佳績。