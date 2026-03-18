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中東戰爭延燒…賴總統：天然氣6月增加美國進口 油價已吸收六成漲幅

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
中東戰爭持續延燒，賴清德總統表示，政府已在第一時間啟動能源應變小組。圖／聯合報系資料照
中東戰爭持續延燒，賴清德總統表示，政府已在第一時間啟動能源應變小組。圖／聯合報系資料照

中東戰爭持續延燒，影響國際能源供給。賴清德總統兼民進黨主席18日於民進黨中常會表示，政府已在第一時間啟動能源應變小組，行政院也提前啟動5月替代氣源調度作業，並從6月起增加美國進口氣源量；油價方面，政府也已啟動專案平穩機制，吸收六成油價漲幅。

賴總統表示，對於近期中東動盪的局勢，可能影響國內能源供給情勢，政府已在第一時間啟動能源應變小組，全面掌握國際動態與國內儲備狀況，以「量足」、「價穩」為目標，全力確保能源供應安全與物價穩定。

賴總統指出，台灣在能源進口上採取分散、多元的策略規劃。目前，這兩個月的能源供應，已經100%到位，行政院也提前啟動5月替代氣源調度作業，並從6月起增加美國進口氣源量，來滿足國內能源需求。

賴總統提到，在油價方面，政府也已啟動專案平穩機制，吸收六成油價漲幅，降低國際油氣價格波動對國內民生的衝擊。政府將持續關注中東情勢發展，密切掌握國際油氣市場與國內能源儲備狀況，確保社會運作無虞。

此外，前天是316野百合學運36周年，今天是318太陽花學運12周年。賴總統說，36年前的野百合學運，推動了國會全面改選，以及促成總統由人民直接選舉。1996年台灣完成首次總統直選，2000年更完成第一次政黨輪替。讓國家統治的正當性真正回歸人民，確立「人民是國家的主人」。

他表示，12年前的太陽花運動，學生和公民社會挺身而出，阻止服貿協議倉促通過，也讓台灣社會重新思考經貿未來發展方向。在318學運之前，國民黨執政之下，把台灣經貿緊緊與中國大陸綁定在一起，使得台灣的經濟發展嚴重停滯不前。

賴總統提到，其後，民進黨執政十年來，推動企業「立足台灣、布局全球、投資世界」，讓台灣逐步走出過度依賴單一市場的發展模式，積極走向全世界，整體發展變得更加多元、也更具韌性，經濟實力更為繁榮興盛。

賴總統指出，318運動所喚起的公民意識，讓台灣人民審慎檢視過度依賴中國大陸的風險問題，選擇積極參與國際經貿體系，才成就現在台灣經濟發展與社會穩定的成果。

他也說，去年台灣經濟成長率，達到8.68%，且今年經濟成長率，預估將達到7.71%。事實證明，台灣的發展應該要走向全世界，不走回頭路，台灣才能在全球經濟變局中，展現更強的韌性與競爭力。

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