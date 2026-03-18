蕭敬嚴黨權爭議…藍中常委要求處理 鄭麗文：非主席一人意志

國民黨前發言人蕭敬嚴爭取2026新北市議員提名，但因過去多次砲打黨內的爭議言論，引發爭議。有國民黨中常委今在中常會提案，要求黨中央處理。黨主席鄭麗文表示，黨的考紀不是黨主席一人的意志，也不是黨中央來下指導棋，必須要回歸常態，回歸到黨的機制，按程序處理。

蕭敬嚴於去年遭檢舉，在政論節目詆毀國民黨，考紀會原本決議對他停權3年，蕭敬嚴於新任主席鄭麗文上任後，提出申訴，最後去年12月11日，新北市黨部考量蕭敬嚴已有「悛悔實據」，作出更裁為停權1年處分，全案再送中央考紀會核備，獲中常會通過。

不過，身兼國民黨中常委的藍委包括邱鎮軍、羅明才、陳菁徽、鄭正鈐等人今在中常會連署，提案要求黨中央處理。

國民黨文傳會主委尹乃菁今在中常會後轉述，鄭麗文會中清楚說明，黨的考紀不會因為一人的意志，不會因為鄭麗文被批評就下令要重處，或者是說因為有些人吹捧說好話，就讓此事輕輕放過。黨要回歸到制度，而不是因人設事，否則這樣的政黨無法長治久安。

尹乃菁表示，對於立委的意見，黨中央都聽到了，但考紀會不是主席個人意志的延伸，也不是黨中央的橡皮圖章；至於有中常委提醒，在選舉期間，必然會發生非常多有關違反黨紀、黨章等言行，希望能盡速處理，這一點鄭麗文就非常認同，也提醒考紀會未來在大選過程中，一定會有愈來愈多類似的案子，希望考紀會能及時處理，以免造成不可挽回的後果。

尹乃菁提到，以鄭麗文個人的經歷，當初是就是因為她批評民進黨，地方黨部接到很多綠營支持者的投訴要開除她的黨籍，鄭麗文不滿、也很痛心民進黨取得執政權後變成東廠、剷除異己，不容許任何批判聲音，所以主動退出民進黨，還到了她的母校台大校園傅鐘下靜坐表示最深沉的痛與無奈，所以她不會把國民黨帶向那個方向。

至於蕭案後續如何處理，尹乃菁也說如果新北市黨部考紀會有接到投訴，就會一層層往上、按程序走。黨主席在此案上沒有個人態度，連交付研議都沒有，就按黨規章制度走。