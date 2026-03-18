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民進黨請柯文哲誠實面對司法 民眾黨：別再吵政治口水

中央社／ 台北18日電
對於民眾黨前主席柯文哲一再指控自己目前涉嫌貪污案件，是執政黨或是總統賴清德介入司法的政治打壓。民進黨發言人吳崢回應，請柯文哲專心並誠實面對司法案件，切勿再用不實言論與謠言攻擊國家司法與元首。聯合報資料照，記者林俊良／攝影
對於民眾黨前主席柯文哲一再指控自己目前涉嫌貪污案件，是執政黨或是總統賴清德介入司法的政治打壓。民進黨發言人吳崢回應，請柯文哲專心並誠實面對司法案件，切勿再用不實言論與謠言攻擊國家司法與元首。聯合報資料照，記者林俊良／攝影

對於民眾黨前主席柯文哲一再指控自己目前涉嫌貪污案件，是執政黨或是總統賴清德介入司法的政治打壓。民進黨發言人吳崢今天說，請柯文哲專心並誠實面對司法案件，切勿再用不實言論與謠言攻擊國家司法與元首。

民眾黨發言人張彤受訪時表示，如果人民對司法不信任，應該是政府要檢討，不是來質疑人民、社會為什麼不信任司法，在蔡政府執政時，大家沒有像現在這樣不信任司法，「所以是誰的問題？就是執政者賴清德的問題」，不用再吵政治口水，司法該怎麼樣就是怎麼樣。

柯文哲近日接受媒體專訪表示，司法是國家最後一道防線，不能淪為執政者打壓反對黨的工具，重砲批評台北地檢署騙票搜索、不正訊問，同時點名賴總統分裂國家。

民進黨發布新聞稿，吳崢表示，基於尊重司法獨立，對於審判中的案件內容不多做評論，然而就如同柯文哲所言，「若有證據司法就該拿出來」，民進黨不禁想問「柯先生有什麼具體證據，證明民進黨或是總統賴清德有介入您的司法案件？」

吳崢說，再次提醒柯文哲，當初去檢舉京華城案的是國民黨市議員，不是民進黨也不是賴總統，冤有頭債有主；柯文哲稱「執政黨祭出三不政策對付藍白多數」，這又是在野黨這段時間為了撇清自己在國會強行通過毀憲亂政的惡法，所製造出的錯假訊息。

吳崢表示，面對國會在野黨無理杯葛，賴總統與行政院長卓榮泰領導的執政團隊仍然有誠意想向在野黨遞出橄欖枝，讓國會能夠回歸理性監督與運作。遺憾的是，從這次中選會人事同意權看到，在野陣營依舊選擇無理杯葛，甚至撕毀事先協商好的共識。「我們不禁想問柯先生，究竟是誰讓目前的政治僵局無法和解？」

吳崢說，再次呼籲柯文哲既然已經選擇卸下政黨黨主席的職務，就專心並誠實面對自己的司法案件，切勿再用不實言論與謠言攻擊國家司法與元首。如此只會陷入柯文哲自己所說的「製造對立、撕裂國家」，更非一般社會大眾所樂見。

對此，張彤表示，吳崢問說柯文哲有什麼具體證據證明民進黨、賴總統介入司法案件，柯文哲沒有具體證據就被關押一整年，這就是具體證據；當時監察院啟動自動調查，不懂都市計畫法就強行糾正，還在選前關鍵時刻洩漏調查報告給民進黨，就是具體證據。

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