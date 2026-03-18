總統府函請推薦監委人選 民眾黨團婉拒重申修憲廢監院

民眾黨主席黃國昌今天表示，總統府秘書長潘孟安近期發函，邀請民眾黨推薦監察委員人選，民進黨背棄廢除監察院的承諾，不思反省監察院早已淪為廢物院，如今還虛情假意請求推薦人選，民眾黨團早已提案廢除監察院，因此將婉拒總統府來函推薦。

民眾黨今天舉行中央委員會，黃國昌在會中表示，民眾黨立法院黨團提案修憲廢除監察院，民進黨政府背棄廢除監察院的承諾，不思反省監察院早已淪為廢物院、酬庸院，如今仍然執意展開監委提名作業，甚至虛情假意發函請求推薦人選，簡直是麻木不仁、莫名其妙。

黃國昌說，民眾黨團早已提案，立法院也成立修憲委員會，踐行民進黨過去大聲疾呼廢監察院的主張，反觀民進黨執政後一再將監察院作為酬庸派系、政治追殺的工具，監察權早已被玩忽職守，而監察院更是淪為東廠。

黃國昌指出，近來多位監委尸位素餐、毫無適任性可言，更被爆出上班時間濫用公務車遂行私人事務，然而監察院卻選擇包疪護短，最嚴重的懲處只有要求道歉，再度印證人民對監察院的印象就是「官官相護廢物院」。

黃國昌再指，監察院前院長陳菊因病請假長達年餘，經過民眾黨立法院黨團踢爆，賴清德總統才匆匆准辭，再次彰顯民進黨拿到權力以後，突然發現監察院又肥又香，既可以酬庸各路人馬，又能拿來追殺在野黨，於是就死皮賴臉、緊握著不肯放手。

黃國昌認為，民進黨種種荒謬行徑都坐實，監察院早已是不折不扣、毫無懸念的廢物機關，「我們當然不會推薦監察委員，更堅定監察院必須要廢、不能不廢」，民眾黨立法院黨團也將堅守立場，持續推動修憲工程。