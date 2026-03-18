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318運動12周年 賴總統：讓台人審視「過度依賴大陸」 才成就台灣當前經濟發展

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

今天是318運動12周年，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，318運動所喚起的公民意識，讓台灣人民審慎檢視過度依賴中國的風險問題，選擇積極參與國際經貿體系，才成就現在台灣經濟發展與社會穩定的成果。

賴總統指出，前天是316野百合學運36周年，今天是318太陽花運動12周年。36年前的野百合學運，推動了國會全面改選，以及促成總統由人民直接選舉，1996年台灣完成首次總統直選，2000年更完成第一次政黨輪替，讓國家統治的正當性真正回歸人民，確立「人民是國家的主人」。

賴總統說，12年前的太陽花運動，學生和公民社會挺身而出，阻止服貿協議倉促通過，也讓台灣社會重新思考經貿未來發展方向。在318運動之前，國民黨執政下，把台灣經貿緊緊與中國綁定在一起，使得台灣的經濟發展嚴重停滯不前，其後民進黨執政十年來，推動企業立足台灣、布局全球、投資世界，讓台灣逐步走出過度依賴單一市場的發展模式，積極走向全世界，整體發展變得更加多元、也更具韌性，經濟實力更為繁榮興盛。

賴總統表示，台灣去年經濟成長率達到8.68％，且今年經濟成長率預估將達到7.71％。事實證明台灣的發展應該要走向全世界，不走回頭路，台灣才能在全球經濟變局中，展現更強的韌性與競爭力。

賴總統指出，民進黨要延續民主前輩的精神，勇敢面向未來。只要堅守民主、走向世界，台灣就一定能持續前進，也一定能把更好的未來交到下一代手中。

政黨輪替 經濟發展 經濟成長率 民進黨

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