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中東動盪 賴總統：政府全面掌握國際動態與國內能源儲備
身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，對於近期中東動盪的局勢，可能影響國內能源供給情勢，政府已在第一時間啟動能源應變小組，全面掌握國際動態與國內儲備狀況，以「量足」、「價穩」為目標，全力確保能源供應安全與物價穩定。
賴總統指出，台灣在能源進口上採取分散、多元的策略規畫，目前這兩個月的能源供應，已經百分之百到位，行政院也提前啟動5月替代氣源調度作業，並從6月起增加美國進口氣源量，來滿足國內能源需求。
賴總統說，在油價方面，政府也已啟動專案平穩機制，吸收六成油價漲幅，降低國際油氣價格波動對國內民生的衝擊。政府將持續關注中東情勢發展，密切掌握國際油氣市場與國內能源儲備狀況，確保社會運作無虞。
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