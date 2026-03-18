中東動盪 賴總統：政府全面掌握國際動態與國內能源儲備

南韓政府在電子入境卡系統的出發地及下一下一目的地欄位，稱呼我國為「CHINA（TAIWAN）」，交涉無果。外交部今天發布新聞稿指出，經跨部會協調，自本月起，依雙邊對等原則，將我國外僑居留證中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」，我方要求韓方在月底前回覆，若沒有獲得正面回應，將會進一步在「台灣電子入國登錄表」相關欄位對韓國的標示採取相應作為。

2026-03-18 11:35