民進黨籲中選會補提名應專業考量 國民黨：標準就是專業公正

行政院長卓榮泰昨天表示，將再提名中選會委員名單補足名額，讓在野黨有機會補足誠信。民進黨立法院黨團今天呼籲在野黨，尊重中選會作為一個獨立機關，以專業考量，不要把政黨立場作為唯一的考慮。

國民黨團書記長林沛祥表示，國民黨立院黨團向來尊重學術與專業，一直以來的審查標準只有專業與公正，但若行政權持續以政治的角度來干預制度，國民黨團會善盡嚴格監督的責任，確保制度不被扭曲。

立法院會13日進行中選會人事同意權案記名投票，中選會主委被提名人游盈隆、國民黨推薦的委員被提名人李禮仲與蘇嘉宏，以及台灣民眾黨推薦的蘇子喬4人獲同意為中選會委員。民進黨推薦的副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義，遭藍白聯手反對，同意票未過半，遭到否決。

卓榮泰昨天在立法院答詢時表示，行政院會再送一次3人名單，國民黨與民眾黨身為在國會殿堂有席次的正式政治團體，不能言而無信，「我願意補足程序，讓你們補足誠信」，他強調，希望都能夠經過立法院同意，維持過去大家互相合作的誠意，人選會再重新做各方的考量。

民進黨立法院黨團書記長范雲今天上午在立法院輿情回應記者會時表示，行政院提名徵詢各黨派的推薦，並尊重專業，但非常的遺憾，從人事同意權投票結果來看，藍白兩黨以政黨為考慮，並沒有尊重專業。

范雲說，她要呼籲藍白兩黨，接下來的補提名，應尊重中選會作為一個獨立機關的特質，請以專業來考慮，不要把政黨立場作為唯一考慮。

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤說，既然執政團隊接受藍白所提人選，遞出橄欖枝，釋出和解、合作訊號，在野黨基於默契與互相誠信，應在行使同意權時，不要「只選你要的人」，可是藍白卻惡意、惡質把橄欖樹一夕砍光。

吳思瑤說，不必把它解讀為什麼政治的分贓，這是展現政黨合作和解的高度，切莫讓獨立機關的中選會淪為藍白主導，影響其運作。