總統府全社會防衛韌性委員會明登場 2026城鎮韌性演習4月啟動

總統府明（19）日下午4時將召開「全社會防衛韌性委員會」第七次委員會議，將由國安會副秘書長林飛帆提出「2026年城鎮韌性演習」的整體規畫報告，以及中央政府跨部會應變機制的建置情形。據了解，「2026城鎮韌性演習」整體演練時程從4月開始，並一路延續至8月，與年度漢光演習形成整合架構。

全社會防衛韌性委員會第七次委員會將提出三項專案報告，第一為「2026年城鎮韌性演習準備概況」，林飛帆將說明今年整體演習架構與政策目標。第二項為「中央聯合應變中心（CJEOC）演練規劃」，季連成政委將介紹中央政府在重大危機情境下的跨部會應變機制。第三項則是「全社會防衛韌性國際合作與區域救災走廊建構」，由內政部劉世芳部長說明台灣如何透過人道救援與國際合作強化區域防災能力。會議採線上直播方式對外公開，向社會說明政府在防災、危機應變與國際合作方面的整體準備。

在演習規畫方面，政府今年將推動「2026城鎮韌性演習」，整體演練時程從4月開始，並一路延續至8月，與年度漢光演習形成整合架構。相關單位指出，此次演習主要有三項政策目標，包括整合中央與地方政府及民間部門的應變能力、強化民防與災害防救體系功能，以及測試軍事行動與地方行政體系之間的協作機制。

府方人士表示，今年這項演習預計從4月一路推演到8月，並結合年度漢光演習，目標是整合中央、地方與民間力量，建立更完整的國家危機應變體系。演習主要包含四大項目，包括中央聯合應變中心演練、全民防衛動員演習、關鍵基礎設施防護，以及防空避難演練，並會在各縣市陸續展開。今年也新增新的演練重點，像是利用無人機運送救災物資，以及測試軍方和地方政府之間的交通管制協作，希望在災害或突發危機發生時，能更有效率地完成救援與調度。