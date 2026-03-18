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柯文哲指賴總統介入司法 民進黨：勿再以不實言論製造對立

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢今天表示，請柯文哲誠實面對司法，勿再以不實言論製造社會對立。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢今天表示，請柯文哲誠實面對司法，勿再以不實言論製造社會對立。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲接受本報專訪，談及賴清德總統介入司法，以及執政黨祭出三不政策對付藍白多數。民進黨發言人吳崢今天表示，請柯文哲誠實面對司法，勿再以不實言論製造社會對立。

吳崢指出，基於尊重司法獨立，對於審判中的案件內容不多做評論，然而就如同柯文哲所言，「若有證據司法就該拿出來」，民進黨不禁想問，柯文哲有什麼具體證據，證明民進黨或是賴總統有介入您的司法案件？還是只會拿過去繪聲繪影各種不實謠言，來攻擊司法與賴總統？也要再次提醒柯文哲，當初去檢舉京華城案的是國民黨市議員，不是民進黨也不是賴清德，冤有頭債有主，也請柯文哲誠實面對司法。

吳崢說，柯文哲稱「執政黨祭出三不政策對付藍白多數」，這又是在野黨這段時間為了撇清自己在國會強行通過毀憲亂政的惡法，所製造出的錯假訊息。正因為這屆立法院是在野多數，卻在開議之初即強行通過國會擴權法案，最後遭到憲法法庭宣判違憲。在野黨便意圖利用修改「憲法訴訟法」的方式讓憲法法庭停擺，並陸續通過「財劃法」惡修案，以及有違憲疑慮的預算案等毀憲亂政、掏空中央財政的惡法。

吳崢表示，在執政團隊窮盡各種憲政手段都無法救濟時，行政院只好選擇以不副署方式來做最後的行政防禦，以求國家憲政體制穩定運作，這不應也不會是常態。事實上，上個會期立院三讀通過、由總統頒布經行政院長副署的法律就有一百多條之多，而真正選擇不副署的案件僅有「財政收支劃分法」修正條文、「國軍老舊眷村改建條例」第 3 條修正案、「衛星廣播電視法」修正案、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正案、「立法院組織法」修正案等五條。

吳崢指出，面對國會在野黨的無理杯葛，賴總統與行政院長卓榮泰領導的執政團隊仍然有誠意想向在野黨遞出橄欖枝，讓國會能夠回歸理性監督與運作；遺憾的是仍從這次中選會人事同意權，看到在野陣營依舊選擇無理杯葛，甚至撕毀事先協商好的共識，民進黨不禁想問柯文哲，究竟是誰讓目前的政治僵局無法和解？

吳崢說，再次呼籲柯文哲，既然已經選擇卸下政黨黨主席的職務，就專心並誠實面對自己的司法案件，切勿再用不實的言論與謠言攻擊國家的司法與元首，如此只會陷入他自己所說的「製造對立、撕裂國家」，更非一般社會大眾所樂見。

京華城案 憲法訴訟法 司法 柯文哲 賴總統

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