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陳菁徽質疑戶外吸菸室缺統一標準 衛福部：本月底開會討論

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。圖／陳菁徽辦公室提供
國民黨立委陳菁徽。圖／陳菁徽辦公室提供

台北市擬效法日本設置「戶外吸菸室」，引發熱議。國民黨立委陳菁徽今質詢指出，法規對室內吸菸室有明確標準，但戶外僅以吸菸區概念管理，要求設置標示與面積限制，各縣市若跟進缺乏統一標準，讓地方各行其是，要求衛福部訂出指引。衛福部長石崇良說，本月底前召開會議研議方向。

陳菁徽指出，戶外負壓吸菸室適用哪一套規範？菸害防制法第18條主要規範室內禁菸及吸菸室設置，第19條則針對戶外禁菸場所與指定吸菸區，第18條規範很細，第19條卻很模糊，萬一各縣市政府花錢、花心力蓋下去了，中央事後又翻臉說「規格不符」，這不是在整地方政府嗎？要求衛福部把指引訂出來。

陳菁徽質疑，過去立法沒想到「戶外負壓吸菸室」，現行法條對於戶外吸菸區，只有一句空泛的面積不能超過該場所2分之1，完全沒有防制二手菸逸散的實質技術標準，造成對於室外吸菸室該用什麼規格，中央至今沒有統一標準。

石崇良答詢說，當初立法是考量室內空間封閉、風險較高，設有較嚴格規範，戶外型態多元，採較原則性吸菸區管理，但仍須依菸害防制法第22、23條管制，戶外吸菸區可以比照室內吸菸室相關標準設置，但並非強制。

至於中央是否應提出指引，石崇良說，目前法律沒有授權，但若各縣市有需要，他們會召集專家會議研議方向，針對台北市規畫請北市府先提供資料，列為首要會議討論內容，並預計本月底前召開。

大稻埕碼頭戶外吸菸區。圖／聯合報資料照片
大稻埕碼頭戶外吸菸區。圖／聯合報資料照片

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陳菁徽 北市府 石崇良 抽菸

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