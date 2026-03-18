徐佳青稱預算沒過駐外健保補助、同仁加薪恐斷炊 馬文君：嚴重錯誤

今年度中央政府總預算迄今沒有通過，僑務委員會委員長徐佳青今（18日）在立法院外交及國防委員會答詢表示，駐外人員的健保費到了下半年就付不出來了，還有本來應該給公務同仁加薪的錢也積欠3個月沒有付。她後來又改口稱，人事不受預算法規定的限制，但是健保費會有影響。

接著，國民黨籍外交國防委員會召集委員馬文君稱，僑委會會後向她表示，駐外人員健保補助也是人事費用一環，不受預算沒有審查影響，馬文君表示，人事費為法定業務支出，完全都沒問題。

針對預算審查延宕，民進黨立委沈伯洋比較近兩年僑委會一般行政費，在人員維持費部分，增列伸算調整及駐外人員健保補助等經費2264.7萬元 ，資訊系統管理與維護經費較上年度增列資安健檢等經費600多萬元；沈伯洋指出，僑委會和外交部是中國要攻擊的第一線對象，資安風險不可不慎。

徐佳青回應表示，總預算沒通過，存在資安空檔，加上僑委會很多東西需要招標，一旦嚴重延遲，預算執行率將備受考驗。

話鋒一轉，徐佳青補充，「我們可能會積欠健保補助費喔 」，去年開始僑委會要為駐外人員編列健保補助費，她先拿僑委會的錢去支付這項費用，過了3月、4月後，漸漸寅吃卯糧、不夠了，到了下半年我這個錢就付不出來了。沈伯洋問，立法院預算審查延宕，形同沒有把駐外人員的健康放在心上，徐佳青稱是。

2024年12月23日起，全民健保取消停復保制度。所有設有戶籍的國人（含駐外人員及隨行眷屬）均應持續繳納保費，無法以「出國6個月以上」為由辦理停保；行政院決定為我駐外人員及隨行眷屬繳納健保費，外交部和僑委會等有駐外人員的單位均適用。

接著徐佳青還說，「我們今年本來應該給公務同仁加薪幾趴的錢，我們已經積欠3個月沒有付了。」

這點引發質疑，行政院今年並未替軍公教加薪。

徐佳青在面對國民黨立委牛煦庭質詢時說，健保費是用僑委會的人事結餘款去支應，當時來不及編列，她澄清，加薪有通過的不會積欠，包含職等調整所帶來的薪水調整等，人事不受預算法規定的限制，「但健保會有影響。」

牛煦庭承諾，若有實際需求盤點完整，特案動支都可以，在野黨也不會反對，但不希望被做政治化處理。

馬文君會後說，無論是薪資調漲或是健保費，都屬於人事支出，為法定業務支出，完全沒有問題，徐佳青在答詢時傳遞的訊息有非常嚴重的錯誤，僑委會事後已來說明。