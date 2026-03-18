快訊

台股收漲512點攻上34000 台積電上漲35元收1,905元

以色列狂轟黎巴嫩已釀800死！大樓遇襲倒塌 原地消失畫面曝光

暌違3年8個月！周杰倫新專題內幕 竟是「張學友取名」

聽新聞
0:00 / 0:00

徐佳青稱預算沒過駐外健保補助、同仁加薪恐斷炊 馬文君：嚴重錯誤

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

今年度中央政府總預算迄今沒有通過，僑務委員會委員長徐佳青今（18日）在立法院外交及國防委員會答詢表示，駐外人員的健保費到了下半年就付不出來了，還有本來應該給公務同仁加薪的錢也積欠3個月沒有付。她後來又改口稱，人事不受預算法規定的限制，但是健保費會有影響。

接著，國民黨籍外交國防委員會召集委員馬文君稱，僑委會會後向她表示，駐外人員健保補助也是人事費用一環，不受預算沒有審查影響，馬文君表示，人事費為法定業務支出，完全都沒問題。

針對預算審查延宕，民進黨立委沈伯洋比較近兩年僑委會一般行政費，在人員維持費部分，增列伸算調整及駐外人員健保補助等經費2264.7萬元 ，資訊系統管理與維護經費較上年度增列資安健檢等經費600多萬元；沈伯洋指出，僑委會和外交部是中國要攻擊的第一線對象，資安風險不可不慎。

徐佳青回應表示，總預算沒通過，存在資安空檔，加上僑委會很多東西需要招標，一旦嚴重延遲，預算執行率將備受考驗。

話鋒一轉，徐佳青補充，「我們可能會積欠健保補助費喔 」，去年開始僑委會要為駐外人員編列健保補助費，她先拿僑委會的錢去支付這項費用，過了3月、4月後，漸漸寅吃卯糧、不夠了，到了下半年我這個錢就付不出來了。沈伯洋問，立法院預算審查延宕，形同沒有把駐外人員的健康放在心上，徐佳青稱是。

2024年12月23日起，全民健保取消停復保制度。所有設有戶籍的國人（含駐外人員及隨行眷屬）均應持續繳納保費，無法以「出國6個月以上」為由辦理停保；行政院決定為我駐外人員及隨行眷屬繳納健保費，外交部和僑委會等有駐外人員的單位均適用。

接著徐佳青還說，「我們今年本來應該給公務同仁加薪幾趴的錢，我們已經積欠3個月沒有付了。」

這點引發質疑，行政院今年並未替軍公教加薪。

徐佳青在面對國民黨立委牛煦庭質詢時說，健保費是用僑委會的人事結餘款去支應，當時來不及編列，她澄清，加薪有通過的不會積欠，包含職等調整所帶來的薪水調整等，人事不受預算法規定的限制，「但健保會有影響。」

牛煦庭承諾，若有實際需求盤點完整，特案動支都可以，在野黨也不會反對，但不希望被做政治化處理。

馬文君會後說，無論是薪資調漲或是健保費，都屬於人事支出，為法定業務支出，完全沒有問題，徐佳青在答詢時傳遞的訊息有非常嚴重的錯誤，僑委會事後已來說明。

牛煦庭 健保費 沈伯洋 徐佳青 僑委會

延伸閱讀

徐佳青：華語文學習中心全球布局 助台灣企業打國家隊

反駁放行38項新興計畫預算 卓榮泰：從無此例也不宜開此例

在野續追打赴日看球 卓揆反酸柯文哲

顧立雄：不能因軍購遲延交貨就不持續強化戰力

相關新聞

反擊！韓僑居留證我改稱「南韓」 下一步鎖定入台電子簽

南韓政府在電子入境卡系統的出發地及下一下一目的地欄位，稱呼我國為「CHINA（TAIWAN）」，交涉無果。外交部今天發布新聞稿指出，經跨部會協調，自本月起，依雙邊對等原則，將我國外僑居留證中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」，我方要求韓方在月底前回覆，若沒有獲得正面回應，將會進一步在「台灣電子入國登錄表」相關欄位對韓國的標示採取相應作為。

幕後／為什麼柯文哲在父親牌位前「擲無筊」？

「我在父親牌位前擲筊（博杯），我攏『博沒杯。』民眾黨創黨主席柯文哲接受聯合報獨家專訪，原先一直維持過他慣有笑看人間、針砭政壇的作風，說到「沒有杯」，柯文哲哽咽、用雪白的衛生紙擦拭眼框，時間在瞬間凝凍、空間停格。

游盈隆上任再等等 中選會人事公文還在跑

立法院上周進行中選會人事同意權投票，新名單出爐，行政院提名7位人選中，中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬共4人，均獲同意為中選會委員。原訂最快有機會在這周五交接，但據悉由於行政流程仍在進行，交接的開會通知也尚未函文給中選會現任委員，因此有機會將延到下周。

投書美智庫「台灣和平靠實力」 林飛帆：讓任何脅迫行動難成功

國安會副秘書長林飛帆今天投書美國智庫American Foreign Policy Council新創刊的「Statecraft & Strategy」季刊創刊號表示，台灣所採取的是一種「和平靠實力」的戰略，核心在於結合軍事拒止能力、政府持續運作能力以及社會整體韌性，讓任何形式的脅迫行動都變得代價過高且難以成功。

徐佳青稱預算沒過駐外健保補助、同仁加薪恐斷炊 馬文君：嚴重錯誤

今年度中央政府總預算迄今沒有通過，僑務委員會委員長徐佳青今（18日）在立法院外交及國防委員會答詢表示，駐外人員的健保費到了下半年就付不出來了，還有本來應該給公務同仁加薪的錢也積欠3個月沒有付。她後來又改口稱，人事不受預算法規定的限制，但是健保費會有影響。

太陽花12周年 林飛帆：思考下個30年的台灣

太陽花學運今天屆滿12周年，當年的學運領袖、現任國安會副秘書長林飛帆表示，假如12年前的太陽花運動沒有成功，今天台灣的國際經貿版圖或許會是完全相反的景況，甚至台灣的國際地位，可能也都天差地遠。謝謝當時一起守住台灣的大家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。