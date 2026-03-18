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游盈隆上任再等等 中選會人事公文還在跑

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中選會主委被提名人游盈隆上周獲立法院投票同意成為中選會委員。圖／聯合報系資料照
中選會主委被提名人游盈隆上周獲立法院投票同意成為中選會委員。圖／聯合報系資料照

立法院上周進行中選會人事同意權投票，新名單出爐，行政院提名7位人選中，中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬共4人，均獲同意為中選會委員。原訂最快有機會在這周五交接，但據悉由於行政流程仍在進行，交接的開會通知也尚未函文給中選會現任委員，因此有機會將延到下周。

行政院去年12月29日將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯，委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單送立法院。上周立法院會進行中選會人事同意權案記名投票表決，投票表決結果，胡博硯、黃文玲、陳宗義3人遭否決。

原先中選會官員上周透露，最快這周四、五有機會舉行新任主委交接儀式，而備受矚目的民眾黨立委李貞秀當選無效之訴案也有望在隔周啟動討論。不過，據了解，立法院要將通過人事案的公文到行政院，而行政流程仍在進行中，且通知要舉行交接儀式的公文，也尚未函送給現任中選會委員們，因此明後天交接的機率微乎其微。

中選會人士坦言，以往最快也有三、四天就跑完流程，沒想到這次的流程還在進行，且也尚未通知要開始準備交接儀式，因此看來有機會還會再延一周，「這周大概是不會了。」也代表新任委員就任後，才會開委員會議討論的李貞秀案，也勢必要再往後延期。

黃文玲 游盈隆 行政院 中選會

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