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影／受訪推擠遭碰撞胸部 劉世芳：未來受訪保持空間

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
內政部長劉世芳上午出席刑事局打詐掃黑記者會後．就昨天出席立法院被媒體推擠面露不悅一事表示，未來在訪問時期待能保持有一定的空間，會請幕僚來處理。記者黃義書／攝影
內政部長劉世芳上午出席刑事局打詐掃黑記者會後．就昨天出席立法院被媒體推擠面露不悅一事表示，未來在訪問時期待能保持有一定的空間，會請幕僚來處理。記者黃義書／攝影

內政部長劉世芳與警政署長張榮興刑事局長劉紹洲，上午出席刑事局打詐掃黑記者會，展示2025年防制詐欺策略成效，持續推動掃蕩黑幫詐團專案，以「預防、攔阻、查緝」三軌並進策略，壓制詐欺犯罪。宣示打詐不停歇、行動無空窗。

刑事局指自2024年「165打詐儀錶板」公布詐欺數據以來，資訊透明化與即時趨勢分析，有效提升全民識詐意識，也強化社會監 督與政府各部會執法效能。據統計2025年與2024年同期相比，詐欺案件數下降約 21%，財損金額下降約40%。

內政部長劉世芳表示，刑事局推出的「165打詐儀錶板」上從一開始看到到犯罪財損及犯罪的件數，現在已經呈現下降的緩和的趨勢。因為我們是法治的國家，通過相關的法律的規範，在警政署跟刑事局前後任的署長跟局長的努力之下所看到的這個成果，期待大家能肯定他們的的辛苦。對於查察犯罪劉世芳表示，先前只能查到車手；現在往上溯源到車手以上，及後面所代表的黑幫、犯罪集團。在刑事偵查，尤其是犯罪偵查上面，不論是轉型或是在法律上，所賦予的授權人已經登上一層樓外，刑事同仁越來越專業，越來越有效率。

會後針對於昨天出席立法院面對媒體追問李貞秀的質詢風波時，因未保持適當距離，發生推擠而面露不悅。劉世芳表示昨天立法院簽到受訪時，因為往後轉身，那有幾位媒體朋友碰撞到我的胸部；第一次覺得說這是無意的，所以沒有關係。但是第二次、第三次，可能是因為媒體在推擠的過程當中，造成這個困擾。劉世芳進一步說明，我只針對、那個碰到我胸部的人。導致於回答其他問題時，媒體的畫面上看起來有「非常不好的表情」。對此劉世芳表示我們還有一些精進措施，就是未來在訪問時，保持有一定的空間，會請幕僚來稍微做一下處理。

內政部長劉世芳（左）與警政署長張榮興（右）上午出席刑事局打詐掃黑記者會，視察打詐成果。記者黃義書／攝影
內政部長劉世芳（左）與警政署長張榮興（右）上午出席刑事局打詐掃黑記者會，視察打詐成果。記者黃義書／攝影

李貞秀 張榮興 刑事局

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