吳宗憲：8成民意盼兩岸好好談 賴政府卻靠美日傳話

因中東戰事影響，美國總統川普原定3月底訪華，會晤中國國家主席習近平的行程可能推遲。川習會時間異動，可能影響國民黨主席鄭麗文訪問大陸，會見習近平。國民黨立委吳宗憲今以已請辭文傳會主委為由不多做表態，但他表示超過8成的人都希望兩岸好好談，那這樣好好談，為什麼會有問題？

因中東戰事影響，美方已向中國大陸提議將原定3月底的川普訪華行程推遲約1個月。中美重大行程異動，是否可能影響「鄭習會」？吳宗憲說，他已請辭文傳會主委，可能要問新的文傳會主委。

吳宗憲說，據民調有80%以上的國人希望兩岸要好好談，但是賴政府說什麼都不願意談，任何事情要跟對岸談須透過美國跟日本傳話，這不是兩岸降低衝突的好方法。既然超過8成的人都希望兩岸好好談，那這樣好好談，為什麼會有問題？大家都愛台灣這塊土地，沒有人希望有衝突，大家盡力做好自己的事情。

此外，就內政部長劉世芳不接受民眾黨立委李貞秀質詢一事，吳宗憲說，如果劉世芳的論述是對的，中華民國憲法、憲法增修條文、兩岸人民關係條例、港澳條例都有問題，不知道為什麼內政部帶頭違法，劉世芳應先把法律弄清楚。