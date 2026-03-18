反擊！韓僑居留證我改稱「南韓」 下一步鎖定入台電子簽

南韓政府在電子入境卡系統的出發地及下一目的地欄位，稱呼我國為「CHINA（TAIWAN）」，交涉無果。外交部今天發布新聞稿指出，經跨部會協調，自本月起，依雙邊對等原則，將我國外僑居留證中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」，我方要求韓方在月底前回覆，若沒有獲得正面回應，將會進一步在「台灣電子入國登錄表」相關欄位對韓國的標示採取相應作為。

外交部指出，我方已持續向韓方提出嚴正交涉，要求盡速予以更正，以維護國家主權與國民尊嚴；本案經跨部會協調，就可能因應措施完成研議，我方自今年3月1日起，已依雙邊對等原則，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」。

外交部表示，台韓民間長期在經貿、文化、觀光及人員往來等領域交流密切、互動友好，我國也十分珍視雙方得來不易的情誼；然而，韓方至今仍未就電子入境卡系統的不當標示進行修正，已引發國內社會及民意代表高度關切，外交部也陸續接獲國人反映對韓方處理本案的不解與失望；外交部再次呼籲韓方，應秉持相互尊重與對等原則，正視我方訴求，盡速完成更正。

外交部指出，我方已要求韓方於3月31日前回覆我方，倘屆時未獲正面回應，我方將在我國「台灣電子入國登錄表」相關欄位對韓國的標示採取相應作為，以展現維護國家尊嚴與對等原則之堅定立場。