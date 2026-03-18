綠指程委會沒收表決踐踏民主程序 翁曉玲：合法合規

民進黨團抗議國民黨立委翁曉玲沒收立法院程序委員會的表決，違反議事規則、踐踏立法院民主程序。翁曉玲今天表示，朝野在程序委員會無法對院會議程草案達成共識時，本就可直接送院會處理，過去已有先例，她的處置完全合法合規。

立法院程序委員會昨天開會，因朝野對議程草案意見不一，擔任主席的國民黨立委翁曉玲逕行裁示「援例將議程草案提報院會處理」，引發民進黨立委批「沒收表決」。

民進黨立法院黨團書記長范雲、副幹事長沈伯洋今天在立法院接受媒體聯訪。范雲表示，昨天程序委員會上，國民黨因為人數少1人，覺得會輸，因此沒收表決，民進黨團要嚴正抗議。此外，過去民進黨立委擔任程序委員會召委時，都有尊重議事規則，以及詢問在場立委有無異議。

范雲指出，民進黨團尊重議事規則、民主秩序，相信民眾無法接受藍白，特別是翁曉玲這種違反議事規則、踐踏立法院民主程序的方式，希望各界一起譴責。

沈伯洋則說明，在民主國家中，特別是在立法院，竟然會發現拒絕對方表決的事情，這是最不尊重民主的表現。

對此，翁曉玲稍早在立法院受訪時表示，昨天在程序委員會的處理方式完全合法合規，且已有先例，過去民進黨立委擔任程序委員會輪值召委時，如前民進黨立委陳其邁、段宜康、民進黨立委吳秉叡、沈發惠等人，都有過這樣的處理方式，所以她的處理方式，並未違反民主原則。

翁曉玲指出，況且議程草案之後還要再送到20日的立法院會中進行表決，她認為民進黨是想太多了，如果現在民進黨要批評她違反民主，民進黨也應先去批評過去曾擔任過程序委員會輪值召委的民進黨立委。

對於是否是因為當下國民黨立委出席人數不足才做出這樣的決定，翁曉玲解釋，也不見得是因為人數不足的關係，其實在議事程序上，本就有不同做法，她覺得這就是一種處理方式，也沒有什麼對錯。

翁曉玲強調，當朝野立委在程序委員會無法對院會議程草案達成共識時，本來就可以直接送院會處理，她也是比照過去民進黨立委擔任程序委員會召委時的做法。