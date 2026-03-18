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立法院被堵訪「怒瞪」女記者 劉世芳：媒體朋友碰撞到我胸部

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
對於在立法院受訪「怒瞪記者」風波，內政部長劉世芳今表示，記者碰撞到她的胸部，她未來會透過幕僚處理，受訪時有一定空間。記者李奕昕／攝影
對於在立法院受訪「怒瞪記者」風波，內政部長劉世芳今表示，記者碰撞到她的胸部，她未來會透過幕僚處理，受訪時有一定空間。記者李奕昕／攝影

內政部長劉世芳昨在立法院接受媒體訪問時，與手持麥克風的一名電視台女記者發生碰觸，有媒體報導指劉怒瞪該記者；劉今表示，記者碰撞到她的胸部，造成困擾，她未來會透過幕僚處理，受訪時有一定空間，避免引起不必要的聯想。

劉世芳今赴刑事局視察掃黑及打擊詐欺專案成果時受訪說，她平常到立院都在文化走廊受訪，昨天是簽到時轉身，「有幾位媒體朋友碰撞到我的胸部」，第一次她覺得是無意的沒關係，第二、三次覺得可能是媒體推擠過程造成困擾，她說「是不是麻煩妳後退一點」，所以媒體有畫面「好像說我有非常不好的表情」。

她表示，有精進措施，未來受訪時有一點空間，她會請幕僚處理，很多政治人物不論哪個政黨，一定也會碰到這樣的狀況。

她說，她了解媒體採訪須趕快找到畫面，她在立院受訪時希望每名記者都能問到，如可擺設一定空間，她會按照此方式；她在內政委員會時，不希望在她坐的位置受訪，因空間狹小，容易造成碰撞，也影響主席主持議事。

她說，這樣的誤會透過說明能澄清最好，媒體有採訪權，受訪的人有友善空間，回應問題就不會有侷促及壓迫感，更何況事涉人身接觸騷擾，才不會引起不必要的聯想。

劉世芳 立法院

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