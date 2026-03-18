快訊

該起身抵抗？還是靜觀其變？當戰火燒至伊朗，庫德族人再度站上抉擇的十字路口

台北捷運改用「QR單程票」教你買！手機購票、退票教學一次看

高雄爆家長闖校園「單挑」小學生 校方說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

與藍委散步談國政 羅智強：民宅強制設光電板配套不足

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強始展開找同黨委員，清晨散步談國政。羅智強今與國民黨立委張智倫散步談國政，談及民宅強制設光電板，他與張都認為配套不足。圖／羅智強臉書
國民黨立委羅智強始展開找同黨委員，清晨散步談國政。羅智強今與國民黨立委張智倫散步談國政，談及民宅強制設光電板，他與張都認為配套不足。圖／羅智強臉書

國民黨立委羅智強今與國民黨立委張智倫散步談國政，談及民宅強制設光電板，他與張都認為配套不足，並提到警察權益有限，去年修法提高所得替代率以照顧退休警察、消防人員，內政部至今仍不肯依法編列預算。

羅智強說，清晨6時30分，他與張智倫到總統府前升旗，一起散步、吃個早餐，也交換問政心得。接著走回立法院，展開新的一天。民進黨於國會多數時修正「再生能源發展條例」，授權內政部訂定子法，強制新建物必需設光電板。8月起，建築面積達「1000平方公尺以上（約302坪）」新建物都要光電板，國內建築邁入「強制光電時代」。張智倫進入立法院後，為此曾提出5次質詢。

羅智強提到，張智倫指出這項政策不僅「配套不足」，光電板設置也有施工品質難把關、未來管理權責不清、消防安全等問題，並將轉嫁房價成本。而他與張都認為，推廣綠能固然沒錯，但不該漠視民眾意見，犧牲人民的居住安全與財產權益。除應明文排除一般住宅及商辦強制設光電板，並該在擬定出周詳的消防安全對策、釐清維修負擔與產權爭議、建立責任分攤機制後，再讓政策上路。民進黨強推光電，光電板吞噬農田魚塭、毀壞山林，早已亂象叢生，不應在配套不足下，再強制民宅設光電板，製造更多問題。

羅智強表示，長期在內政委員會張智倫也與他聊到警察權益的問題。許多人以為警察的薪水很高，事實上，扣掉各類加給後。基層警察的本俸還不到3萬。風險高、加班費少、本薪低、工時長、福利被削減，難怪報考警察的人愈來愈少，全台警察缺額愈來愈多。

羅智強說，立法院去年1月修正「警察人員人事條例」，提高所得替代率以照顧退休警察、消防人員，但內政部至今仍不肯依法編列預算。究竟政府是不是真的挺警消，相信大家都非常清楚。

羅智強認為，警消是社會安定的力量，他們犧牲自己的健康、睡眠，甚至不顧自身安危，換來民眾的安全。必須要有好的待遇，才能鼓勵更多人投入警消工作，報效國家、維護社會。他與張智倫會繼續努力，為警消同仁爭取權益、提升福利，優化待遇。

消防人員 張智倫 所得替代率 羅智強

延伸閱讀

為下一代而戰 綠委聚焦4主軸推11大優先法案

內政部修三法 賴正鎰示警：恐換來租金一次性暴漲、房價轉嫁

總統：不管中國壓力有多大　台灣民主永遠不走回頭路

李貞秀首度質詢　劉世芳與內政部官員均未上台答詢

相關新聞

反擊！韓僑居留證我改稱「南韓」 下一步鎖定入台電子簽

南韓政府在電子入境卡系統的出發地及下一下一目的地欄位，稱呼我國為「CHINA（TAIWAN）」，交涉無果。外交部今天發布新聞稿指出，經跨部會協調，自本月起，依雙邊對等原則，將我國外僑居留證中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」，我方要求韓方在月底前回覆，若沒有獲得正面回應，將會進一步在「台灣電子入國登錄表」相關欄位對韓國的標示採取相應作為。

幕後／為什麼柯文哲在父親牌位前「擲無筊」？

「我在父親牌位前擲筊（博杯），我攏『博沒杯。』民眾黨創黨主席柯文哲接受聯合報獨家專訪，原先一直維持過他慣有笑看人間、針砭政壇的作風，說到「沒有杯」，柯文哲哽咽、用雪白的衛生紙擦拭眼框，時間在瞬間凝凍、空間停格。

立法院被堵訪「怒瞪」女記者 劉世芳：媒體朋友碰撞到我胸部

內政部長劉世芳昨在立法院接受媒體訪問時，與手持麥克風的一名電視台女記者發生碰觸，有媒體報導指劉怒瞪該記者；劉今表示，記者碰撞到她的胸部，造成困擾，她未來會透過幕僚處理，受訪時有一定空間，避免引起不必要的聯想。

專訪／嗆賴總統分裂國家、追殺政敵 柯文哲：我就是最礙眼的雜質

台北地方法院審理京華城案，全案排定3月26日一審宣判，民眾黨前主席柯文哲接受本報專訪表示，司法是國家最後一道防線，不能淪為執政者打壓反對黨的工具，重砲批評台北地檢署騙票搜索、不正訊問，同時點名賴清德總統分裂國家，「我要跟他說聲抱歉，我不會投降。」

訪美暗酸賴清德？盧秀燕：成熟領導者不是築牆的人

台中市長盧秀燕17日訪問大華府地區，於僑宴中發表談話時談及她理想中的領導者形象，指真正成熟的領導者不是築牆的人，而是搭橋的人，認為領導者要有能力內部溝通和團結。

專訪／批賴政府祭「三不」 對付藍白多數 柯文哲嘆：我們選出民選皇帝

少數執政的民進黨政府，不斷祭出不副署等「反杯葛」藍白國會多數決議策略。民眾黨前主席柯文哲昨接受本報專訪表示，台灣民主化雖已30年，「我們不是選出民選首長，而是民選皇帝。」賴政府執政，對立法院三讀法案祭出不副署、不公布、不執行的「三不」政策，「這是哪門子的國家制度？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。