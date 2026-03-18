與藍委散步談國政 羅智強：民宅強制設光電板配套不足

國民黨立委羅智強今與國民黨立委張智倫散步談國政，談及民宅強制設光電板，他與張都認為配套不足，並提到警察權益有限，去年修法提高所得替代率以照顧退休警察、消防人員，內政部至今仍不肯依法編列預算。

羅智強說，清晨6時30分，他與張智倫到總統府前升旗，一起散步、吃個早餐，也交換問政心得。接著走回立法院，展開新的一天。民進黨於國會多數時修正「再生能源發展條例」，授權內政部訂定子法，強制新建物必需設光電板。8月起，建築面積達「1000平方公尺以上（約302坪）」新建物都要光電板，國內建築邁入「強制光電時代」。張智倫進入立法院後，為此曾提出5次質詢。

羅智強提到，張智倫指出這項政策不僅「配套不足」，光電板設置也有施工品質難把關、未來管理權責不清、消防安全等問題，並將轉嫁房價成本。而他與張都認為，推廣綠能固然沒錯，但不該漠視民眾意見，犧牲人民的居住安全與財產權益。除應明文排除一般住宅及商辦強制設光電板，並該在擬定出周詳的消防安全對策、釐清維修負擔與產權爭議、建立責任分攤機制後，再讓政策上路。民進黨強推光電，光電板吞噬農田魚塭、毀壞山林，早已亂象叢生，不應在配套不足下，再強制民宅設光電板，製造更多問題。

羅智強表示，長期在內政委員會張智倫也與他聊到警察權益的問題。許多人以為警察的薪水很高，事實上，扣掉各類加給後。基層警察的本俸還不到3萬。風險高、加班費少、本薪低、工時長、福利被削減，難怪報考警察的人愈來愈少，全台警察缺額愈來愈多。

羅智強說，立法院去年1月修正「警察人員人事條例」，提高所得替代率以照顧退休警察、消防人員，但內政部至今仍不肯依法編列預算。究竟政府是不是真的挺警消，相信大家都非常清楚。

羅智強認為，警消是社會安定的力量，他們犧牲自己的健康、睡眠，甚至不顧自身安危，換來民眾的安全。必須要有好的待遇，才能鼓勵更多人投入警消工作，報效國家、維護社會。他與張智倫會繼續努力，為警消同仁爭取權益、提升福利，優化待遇。