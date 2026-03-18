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太陽花運動12周年 民進黨：幸好中國對台灣經濟整合沒發生

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
太陽花運動12周年，民進黨今天表示，幸好中國對台灣經濟整合沒發生。圖／聯合報系資料照片
太陽花運動12周年，民進黨今天表示，幸好中國對台灣經濟整合沒發生。圖／聯合報系資料照片

今天是318太陽花學運12周年，民進黨表示，12年後的今天，中國的野心日漸清晰，已受到國際民主陣營共同警覺，中國對台灣的經濟整合，幸好沒有發生，民進黨會繼續與公民站在一起，守護民主自由，不讓台灣經濟與安全走回被中國鎖住的老路。

民進黨指出，12年前的3月18日，由於擔憂國民黨馬英九政府強推海峽兩岸服務貿易協議，關心台灣未來、反對經濟全面傾向中國的學生與公民，在多次集會、抗爭後，選擇翻牆進入立法院，占領了國會議場。

民進黨表示，這場史無前例的公民不服從運動，隨後被稱為太陽花運動，並在3月24日凌晨爆發占領行政院的流血衝突，以及在3月30日「捍衛民主、退回服貿、人民站出來」反服貿遊行中，號召出50萬群眾共同走上街頭。最終，立法院長王金平在朝野立委陪同下，進入議場與學生對話，承諾在「兩岸協議監督條例」完成立法前，將不會通過服貿協議；4月10日，學生與公民退出議場。

民進黨指出，回望歷史，民進黨持續與公民站在一起。當年，民進黨先是在議事程序上窮盡一切手段監督，更有立委發起絕食，議場被占領後，民進黨則做公民的後盾，與警方折衝，避免攻堅清場發生。這段台灣人民一起走過的路，我們不會忘記，也不敢忘記。

民進黨表示，12年後的今天，中國的野心日漸清晰，已受到國際民主陣營共同警覺，中國對台灣的經濟整合，則幸好沒有發生，於是台灣才能在全球供應鏈重組的過程中，既維持產業的競爭力，也確保經濟的安全；至今，護國群山持續壯大，股市與經濟成長力道愈發強勁。

對於318過往，民進黨表示，回顧歷史反思台灣的命運與前途，更能明白民主自由是多麼珍貴。對於民主自由的堅持，絕不會退讓，民進黨會繼續與公民站在一起，守護民主自由，不讓台灣經濟與安全走回被中國鎖住的老路。勇敢自信的台灣人，一定能大步邁向未來。

民進黨

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