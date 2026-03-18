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進華府「深水區」談軍購 盧秀燕：別輕忽戰爭可能性籲做好準備

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕美東時間17日訪問華府，傍晚與北美洲台灣商會聯合總會長白越珠簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕美東時間17日訪問華府，傍晚與北美洲台灣商會聯合總會長白越珠簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕美東時間17日訪問華府，訪美行程跨入「深水區」。盧秀燕在簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄記者會上表示，不要輕忽戰爭發生的可能性，每個國家都要做好準備，強調提高自我防衛能力和軍事部署很重要，她也向美國朋友說明台灣的處境和需求，讓美國感受到合作的誠意。

盧秀燕繼波士頓、紐約之後，接著到訪華府。她拜會馬里蘭州政府後，前往美國在台協會（AIT），與AIT華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）會面；據悉，藍鶯被視為長期扮演美台非官方互動的關鍵強梁，此次會面，盧秀燕被安排與美國國務院等政府官員會面。盧對此說，藍鶯是她非常要好的朋友，此行除拜訪她，也會與政治界的朋友會面，基於雙方默契，後續決定是否公布。

盧秀燕傍晚則與北美洲台灣商會聯合總會長白越珠簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄，盧在記者會上說，台灣不大，但產業很強，尤其台灣是半導體與晶片王國，台中更是研發製造晶片最重要的城市，台積電與美光都在台中投資生產，現今趨勢就是AI，AI發展就要晶片，她此行印象最深刻就是每個城市都關心AI議題。盧強調，「為台中市招商引資是此行重要目的」。

針對軍購問題，盧秀燕說，現今全球情勢變動大，很多區域發生戰爭，她引用孫子兵法中的「勿恃敵之不來」，不要輕忽戰爭發生的可能性，因為戰爭可能在意想不到的時候發生，認為每個國家都應該做好準備，提高自我防衛能力和軍事部署相當重要。

盧秀燕表示，國家做好自我防衛能力的準備有三個面向，一是團結國內的共識，二是軍事上的部署，第三是區域和其他國家的合作，「因為單打獨鬥是不夠的」，如何形成聯盟非常重要。

盧秀燕提到，台美過去80年以來關係非常密切，美國不僅是台灣重要盟友，也是維持台海和平與太平洋區域穩定最重要的戰略夥伴。盧說，她此行訪美，有機會向美方說明台灣的需求、看法，以及台灣想要合作的誠意非常重要；盧秀燕說，「交朋友親自見面，讓他們感受到我們的誠意，進而促進更多合作。」

盧秀燕強調，她是中華國家的國民，受到國家栽培很多，因此為國家盡一分心力，除了本來市長要做的城市外交、招商引資與簽署備忘錄之外，為了國家，也向美國朋友說明台灣的處境與需求及誠意，「到目前為止出訪非常順利」；盧也說，「此次會談議題廣泛且深入，收獲超過我們預期」。

深水區 台積電 台中

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