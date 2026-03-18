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遭疑身為法務部政次上班時間跑選舉 黃世杰：有請假

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
法務部政務次長黃世杰。圖／聯合報系資料照片
法務部政務次長黃世杰。圖／聯合報系資料照片

法務部政務次長黃世杰傳被民進黨徵召參選桃園市長，昨前往桃園市參加新屋區的農民節活動，國民黨立委林沛祥今在立法院司法及法制委員會質詢法務部長鄭銘謙「活動與法務部業務何干？」鄭表示，黃上周有完成請假手續。

黃世杰針對質疑透過幕僚表示「瞭解民情、保持與民眾接觸，也是政務官的重要任務。所以在不影響公務的前提下，地方活動若有邀請就會出席，近兩年來皆是如此。」

黃世杰聲明「農會有寄發活動邀請函，他作為在地人、農家子弟，一向重視與關心農民，參加非公務行程也都有完成請假程序。至於法務部的業務，也會跟所有同仁並肩作戰，如常達成各項工作」。

黃世杰昨天上午參加新屋區的活動後，中午過後即返回法務部，下午並主持矯正署有關的不公開會議；知情人士說，黃世杰2024年5月上任次長之後，有私人行程都提前請假「不是這次為跑行程才請假」。

國民黨前發言人楊智伃指控，黃世杰昨天於上班時間跑選舉，打詐、反貪、司法改革等議題都尚未解決，黃卻有時間跑活動、搶曝光？林沛祥今質詢指「桃園農業新聞與法務部業務有什麼關係？」、「有請假嗎？」、「要選舉是不是先辭職再去跑行程？」

鄭銘謙對此表示，黃世杰要選舉目前都是媒體在報導，不過，黃的有關行程已在上周完成請假手續。

林沛祥 鄭銘謙 法制委員會 黃世杰 桃園市選舉

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