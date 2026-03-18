批卓揆拗不過才改口 賴士葆：政院鐵了心和立院對立

行政院長卓榮泰昨揚言「重送中選會落選名單」，後雖改口，仍引發爭議。國民黨立委賴士葆批評，行政院過去不依法編列預算、不副署、不備詢，甚至羞辱立委，卓揆如今甚至要違法再提名遭否決人選，直至拗不過才改口，是鐵了心要和立法院對立。

立法院上周中選會人事同意權投票，藍白否決三位被提名人胡博硯、黃文玲及陳宗義。卓榮泰昨上午重批藍白不守承諾，揚言他會把落選名單「再送一次」，並點名立法院正副院長韓國瑜、江啟臣「補足誠信」。卓揆昨下午改口稱會「重新考量」，政院也證實將重提不同人選。

賴士葆指出，行政院不依法編列預算、不副署立院修法，以及不備詢、羞辱立委，卓榮泰甚至不惜違反「立委職權行使法」第31條需另提新人的規定，要重新提名被否決人選，直至拗不過才改口，行政院鐵了心要和立法院對立，只想要送來的議案全數蓋章通過，是把立法院當橡皮圖章，絲毫不尊重民主制度。