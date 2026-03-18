徐佳青：華語文學習中心全球布局 助台灣企業打國家隊

僑務委員會委員長徐佳青今（18日）在立法院外交及國防委員會表示，在台商布局全球時，僑委會就規畫在當地設立台灣華語文學習中心（TCML），「就算當地沒有僑團，我也會『無中生有』」；以台積電為例，僑委會在台積電全球設廠的周邊國家增加配置，協助台灣企業訓練當地雇員學習華語，若外交部未來在美國亞利桑那州設立館處，僑委會也會派駐秘書，幫助更多台灣企業在打國家隊時，有更多後援力量。

徐佳青在答覆民進黨立委陳俊宇和羅美玲時分別提到，針對台美教育倡議，TCML獲得美方高度重視，美國國務院日前發文給美國50個州政府，請地方政府可以跟TCML合作；僑委會補助TCML時也定期考察績效，連兩年未達標就會解約，這「以美國為主」。

徐佳青業務報告提到，TCML去年共設立88所（美國68所及歐洲20所），今年起擴大海外布局，於全球17國設立94所，拓展加拿大3所、澳洲4所、紐西蘭1所及日本2所。

被問到台灣半導體供應鏈在海外布局時，僑委會是否安排TCML協助。徐佳青表示，「在台商投資前，我們就先設立華語文中心，即便當地沒有僑團，我也無中生有」，提供台灣去當地投資的企業有專班計畫，幫助當地雇員學習華語。

以台積電來說，徐佳青說，僑委會會以台積電為核心，在周邊國家增加配置，協助其徵才訓練，在美國也是如此，若外交部未來在亞利桑那州設處，僑委會也會派駐秘書協助，幫助更多台灣企業在打國家隊時有更多後援力量。

徐佳青談到，這項計畫在美國矽谷已有基礎，協助谷歌（Google）開辦培育工程師專班，未來谷歌在台灣設立的資料中心，也都會透過台灣的華語訓練，協助外籍員工來台時能順利銜接工作與生活。