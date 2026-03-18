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一審宣判前申請赴日看兒拿博士 柯文哲：日期湊一起 不是我決定

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲接受聯合報專訪。記者林俊良／攝影
民眾黨前主席柯文哲接受聯合報專訪。記者林俊良／攝影

台北地方法院審理京華城案，全案排定3月26日一審宣判，民眾黨前主席柯文哲聲請暫時解除限制出境。柯文哲昨天接受本報專訪時說，這個故事很簡單，就是兒子的畢業典禮，當母親的陳佩琪想要參加，「一審宣判日期不是我決定，畢業典禮時間也不是我決定，剛好湊在一起。」

2026年3月9日，柯文哲委任律師蕭奕弘現身台北地方法院，代表柯文哲聲請暫時解除3月23日至25日限制出境，理由為參加兒子在日本東京大學的畢業典禮。台北地檢署先前建請駁回聲請，北院昨天以多項理由駁回。

柯文哲昨天接受聯合報專訪時還原，這個故事很簡單，就是兒子畢業典禮，陳佩琪很想要參加，「所以想去的人是陳佩琪，一直遊說我一起去」，至於外界質疑為何在一審宣判前出國，「一審宣判日期不是我決定，東京帝國大學畢業典禮的時間也不是我決定，就是剛好湊在一起。」

針對台北地方法院駁回聲請，是否先前早有預期不會核准，柯文哲則笑說隨便他們，反正故事就是這麼簡單，「媽媽想要參加兒子的畢業典禮。」

民眾黨主席黃國昌昨天接受廣播節目專訪，談及台北地方法院駁回柯文哲聲請解除限制出境，他說不管從法律、人情義理等考量，北院真的都沒有拒絕的理由，自己當初在美國拿到博士學位，也是想盡辦法說服父母參加畢業典禮，「拿到最後一個學位，我希望他們在那邊。」

黃國昌表示，他曾經也是這樣的畢業生，百分之百能夠理解這種心情，至於外界質疑柯文哲會逃亡，「我必須要老實說，柯文哲怎麼可能跑？到底有誰相信他會跑？這是不可能的事情」，台灣有一個很荒謬的現象，真正會跑的人沒有在管，不可能會跑的人卻要限制東限制西。

黃國昌指出，台北地方法院駁回柯文哲的聲請，其中一個理由為「台灣跟日本沒有引渡條約」，然而依照台灣目前的國際地位，有簽訂引渡條約的國家可謂鳳毛麟角，「講得出來的主要國家，都跟我們沒有引渡條約。」

日本 京華城案 限制出境

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