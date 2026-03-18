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專訪／藍白今2026協議 柯文哲：規則談清楚 勿過度幻想聯合政府

聯合報／ 記者王小萌周佑政林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲專訪。記者林俊良／攝影【作者：林俊良，日期：2026-03-17，數位典藏序號：20260317175700363】
民眾黨前主席柯文哲專訪。記者林俊良／攝影【作者：林俊良，日期：2026-03-17，數位典藏序號：20260317175700363】

2026縣市長選舉將至，藍白兩黨今天上午會商選舉合作協議。民眾黨前主席柯文哲昨接受本報專訪時表示，中國歷史上從未出現成功的聯合政府，因此不要過度幻想；不過藍白仍可以合作，只要將規則與制度講清楚。歷史本就不斷向前，在每次失敗後修正錯誤，社會與國家才能持續進步。

柯文哲指出，中國歷史上從唐朝牛李黨爭、宋朝新舊黨之爭，到明朝東林黨與閹黨，皆以失敗告終；近代雖出現類似聯合政府形式，如聯俄容共、西安事變、共同抗戰及雙十協定，但最終亦未真正落實。因此，他認為2024年底藍白合破局並不意外，正因缺乏成功經驗，才需要時間磨合。

他提到，黃國昌鄭麗文討論藍白合作並非壞事，重點在於把規則談清楚。他引用安東尼．布林肯的一句話，「能合作時合作，需要競爭時競爭，必須對抗時對抗，最重要的是不要在合作時對抗」，此原則同樣適用於台灣政黨互動。

柯文哲直言，何況藍白合的形成與賴清德的政治操作有直接關係，「敵人是自己製造出來的」，民進黨將藍白綁在一起攻擊，導致最後兩黨從唇亡齒寒變成抱團取暖。像民進黨每天打黃國昌，還希望他能笑容可親去談合作嗎？所以自己的態度是這樣，歷史是往前進的，每次歷史事件翻篇後，哪裡犯錯修改後再往前進，藍白合作也應早點談，把規則講清楚。

他舉例，近期日本自民黨與他黨簽署政黨協議書的模式，也是藍白可以學習的方向。國民黨與民眾黨並非不能合作，關鍵在於事前明確制度與規則。過程難免出現摩擦、各自心懷鬼胎，但透過不斷修正，社會與國家仍能逐步進步。

柯文哲強調，若能及早協商，包括民調計算方式、採用機構數量、樣本規模等都先談妥，並約定不再讓利，願賭服輸，信任制度即可。

至於藍白合預估2026能拿下幾個縣市，柯文哲坦言其實很有危機，自己就常跟國民黨說不要太高估自己、過度樂觀。因為全台縣市而言，綠轉藍較為困難，藍轉綠則相對容易，尤其在自己走訪全台後觀察，中南部縣市仍存在不小挑戰。

民眾黨前主席柯文哲。記者林俊良／攝影
民眾黨前主席柯文哲。記者林俊良／攝影

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