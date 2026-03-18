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專訪／批賴政府祭「三不」 對付藍白多數 柯文哲嘆：我們選出民選皇帝

聯合報／ 記者林銘翰王小萌周佑政／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。記者林俊良／攝影
民眾黨前主席柯文哲。記者林俊良／攝影

少數執政的民進黨政府，不斷祭出不副署等「反杯葛」藍白國會多數決議策略。民眾黨前主席柯文哲昨接受本報專訪表示，台灣民主化雖已30年，「我們不是選出民選首長，而是民選皇帝。」賴政府執政，對立法院三讀法案祭出不副署、不公布、不執行的「三不」政策，「這是哪門子的國家制度？」

柯文哲表示，美國是三權分立，權力分立與制衡。反觀台灣，他當過台北市長，所以很清楚，選舉制度基本上是「贏者全拿」，政府很難受到制衡，民進黨執政，行政院卻對立院通過的法案不副署；他曾問法律專業的民眾黨主席黃國昌，「怎麼會發明這種制度，讓行政院這樣幹」，黃只能無奈表示，「真的拿政院沒辦法」。

柯文哲說，這都要怪我國的七次修憲，把憲政制度修成這樣，2005年最後一次修憲，藍綠兩黨分贓，更把日後修憲之路都堵死。「有人問我最想做什麼？我要開補習班，松下政經塾。」柯文哲說，要先改變人民思想，目前法律讓台灣幾乎不可能修憲。

柯文哲表示，民眾黨每天都活在危機當中，前面有四個第三勢力小黨掛掉了，民眾黨每天戰戰兢兢、如履薄冰，「我們會不會是第五個？以目前的選舉制度蠻有可能。」

談及民眾黨立委李貞秀國籍爭議，柯文哲說，民進黨一定做過民調，認為死纏濫打政治操作這項議題對他們有利，而面對民意與價值衝突，他還是要堅持價值。但他仍要問，這些陸配有對不起台灣嗎？只因為是中國大陸來的就懷疑他們不忠誠，「你跟希特勒有什麼不同？」

柯文哲表示，民進黨從過去的受害者，卻變成現在的加害者。「內政部長劉世芳那個嘴臉，就是在欺負弱勢族群。」

柯文哲說，「有些事情或許對選票有利，但實在很王X蛋，我們要做這種事嗎？」民進黨現在在走2004年的道路，激化統獨跟對立，最後半年用「割喉戰」險勝。如果操盤手是邱義仁，他認為邱在複製過去的成功經驗，但這樣對台灣好嗎？

對於賴總統稱，國民黨政府來台後，對待台灣人民比殖民統治的日本還要差。柯文哲說，「這就是在操弄仇恨」，賴清德有自己的史觀，但他是二二八事件家屬，從容忍到包容，有包容才有自由，有自由才有民主，拜託賴清德不要再製造國家分裂。「我講完，他會不會把我送進去坐牢？我知道他最討厭我了。」

行政院長卓榮泰身陷包機赴日爭議，柯文哲日前表示，講實話就好，那個收據一看就知道有問題。卓揆回應，「柯主席大概是看自己有問題的單據看習慣了，不習慣別人合法的單據。」對此柯文哲說，這個就是耍嘴皮，政院一開始就說要做外交，講什麼自費？講一個謊話，後面要講十個謊話，最後就會被謊話淹沒。

李貞秀 希特勒 劉世芳 柯文哲 卓榮泰 賴清德

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